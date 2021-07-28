К концу недели станет прохладнее, ожидаются сильные порывы ветра
Foto: DELFI

В среду, 28 июля, в Латвии будет тепло, однако возможны кратковременный дождь и гроза. В четверг на большей части территории страны будет еще + 26..+27 градусов, а к концу недели столбик термометра не поднимется выше +19..+25 градусов.

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Сегодня ожидается переменная облачность. Южный, юго-западный ветер — от слабого до умеренного. Возможны дождь и гроза, температура воздуха — +23…+28 градуса, прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии. Во время грозы ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

В четверг в центральной и восточной частях страны температура воздуха днем может повыситься до +27 градусов, в последующие дни максимум до +25 градусов. По ночам столбик термометра будет опускаться до +12..+17 градусов, местами на побережье — до +18..+19 градусов.

Ежедневно хотя бы часть территории страны будут накрывать дождевые облака, местами ожидается гроза. Однако осадки пройдут не над всей территорией страны. Пока прогнозируется дождливая суббота.

В последующие дни значительно усилится юго-западный ветер. В пятницу — порывами до 13-18 метров в секунду по всей стране. В западном Видземе и Курземе прогнозируются порывы до 20–24 метров в секунду.

Такой ветер способен нанести незначительный ущерб — ломать отдельные деревья или ветки.

В начале следующей недели погода для этого лета будет оставаться прохладной, после 5 августа температура воздуха, вероятно, вновь начнет повышаться.

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