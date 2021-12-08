К концу недели в Латвии заметно потеплеет

С вечера пятницы, 10 декабря, в Латвии потеплеет. Температура воздуха повысится до нуля градусов, ожидаются осадки, появится гололедица, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В четверг ожидается солнечная и морозная погода, будет дуть слабый юго-восточный ветер. В Видземе и Латгале ночью похолодает до -20 градусов; максимальная температура днем составит -3..-9 градусов, на востоке страны - до -13 градусов.

В пятницу вечером, а также в субботу и воскресенье температура воздуха на всей территории страны будет колебаться от -4 до +4 градусов.

С вечера пятницы установится пасмурная и влажная погода. В конце недели возможны дожди, снегопад и туманы. В пятницу будет дуть порывистый юго-восточный ветер, в субботу и воскресенье - слабый ветер.

Гололедица появится в пятницу и в ночь на субботу, потому что во многих районах ожидаются ледяные дожди.

Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе температура воздуха тоже будет колебаться у нулевой отметки. Влияние циклона, скоре всего, окажется слабым, поэтому много осадков не ожидается.