К началу учебного года в Даугавпилсе планируют привить 73% школьных и 45% дошкольных педагогов

По оценкам городских образовательных учреждений, к началу нового учебного года в Даугавпилсе могут быть вакцинированы от Covid-19 73% школьных и менее половины — 45% — дошкольных педагогов.

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В конце 2020/2021 учебного года 40% учителей школ прошли полный курс вакцинации, а еще 6% получили первую прививку. Планируется, что к началу нового учебного года будут привиты 73% школьных учителей.

Активность среди технического персонала школ ниже — пока только 20% технического персонала прошли полный курс вакцинации, а первую вакцину получили 8%. К началу нового учебного года только 54% технических специалистов могут быть полностью привиты.

Среди причин отказа от вакцинации технические работники школ и учителя чаще всего называют запрет врача и тот факт, что их ближайший круг общения отрицательно относится к вакцинации.

Только 18% учителей дошкольных образовательных учреждений города прошли полный курс вакцинации, 9% получили первую вакцину.

Активность вакцинации среди технических работников детсадов еще ниже — 14% прошли полный курс вакцинации и 5% получили первую дозу. К осени охват вакцинацией в этой группе может составить 40%.

Среди дошкольных технических работников основные причины отказа от вакцинации — трудность принять самостоятельное решение и негативное отношение близких к вакцинации.