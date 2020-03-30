К надзору на латвийско-российской границе подключена армия

По просьбе Государственной пограничной службы, начиная с 30 марта, к охране латвийско-российской границы привлечены вооруженные силы Латвии.

По данным Министерства обороны, с 1 апреля военнослужащие помогут пограничникам и на границах в Литвой и Эстонией, выдавать и получать подтверждения от лиц, въезжающих в Латвию и пересекающих ее транзитом, о том, что те будут соблюдать особые меры по сдерживанию Covid-19 во время пребывания в Латвии

Как отметил министр обороны Артис Пабрикс, на границу отправятся сотни военнослужащих Национальных вооруженных сил, а также земессарги. На латвийско-эстонской границе военнослужащие будут дежурить на четырех постах, на литовско-латвийской — на двух.

Привлечение латвийских военнослужащих к охране границы предусмотрено на время действия на территории Латвии режима чрезвычайного положения — до 14 апреля. Однако Пабрикс не исключает, что в случае необходимости эта миссия продлится дольше.