К ограничению Covid-19 постепенно подключается армия и земессарги

В мерах по ограничению коронавируса до появления солдат на улицах городов пока не дошло, однако Национальные вооруженные силы (НВС) оказывают помощь гражданским структурам.

Как отмечает NRA, несколько сотен военнослужащих и земессаргов участвую в охране границы Латвии. В состояние готовности приведены мобильные палатки, чтобы в случае необходимости обеспечить ими медиков и пациентов. Земессардзе уже участвует в охране границы с Россией, а с 1 апреля будет помогать пограничникам и на границе с Литвой.

Одна из задач — получение от въезжающих в Латвию или едущих транзитом людей свидетельств о соблюдении ограничений, связанных с Covid-19. Усиленно охраняться будет и зеленая граница.