К переходу на латышский язык обучения готовы не все детские сады Латвии

С 1 сентября 2021 года во всех детских садах должна быть обеспечена программа на государственном языке. Часть самоуправлений, в которых проживает большое количество русскоязычных, своевременно перестроилась и ввела такие программы. Например, Резекненский край, который начал обучение на латышском языке уже восемь лет назад, пишет газета Diena.

Поправки к закону, которые вступят в силу 11 июня, не стали проблемными и для Огрского края, где только один детсад нацменьшинств, в котором есть программа на латышском.

В Даугавпилсе 27 детских дошкольных учреждений, в том числе восемь для нацменьшинств и 19 с двумя потоками.

Представитель Даугавпилсского управления образования Илона Бохане заявила, что поправки к закону об образовании еще не опубликованы, и управление не компетентно комментировать их.

Ранее прозвучала информация, что восьми русским детским садикам Даугавпилса придется значительно "попотеть", потому что работников для обучения на латышском языке там не хватает.

При этом мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ранее заявлял, что в даугавпилсских детских садах нет проблем с обучением на латышском языке. Практически все дети, родители которых выбирают группы с обучением на латышском языке, обеспечиваются местами в дошкольных учреждениях, и в настоящее время в очереди стоят всего 11 детей, что является рекордно низким показателем. Кроме того, самыми популярными в городе являются именно билингвальные группы.

Элксниньш также недоволен тем, что остальные политические силы, по его мнению, готовы "бежать на территорию национального вопроса", забыв о зарплатах врачей и педагогов, а также об обедах для школьников.

"Это понятно, потому что гораздо легче мучить полуторагодовалых детей, чем объяснять причины, по которым перед формированием правительства врачам было обещано 120 млн евро, а после его утверждения не получается собрать больше 50 млн", — сказал Элксниньш.