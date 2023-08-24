К поездам на Даугавпилс добавят вагон

По просьбе даугавпилсского самоуправления и жителей Pasažieru vilciens удлинит поезда двух рейсов между Ригой и Даугавпилсом на один вагон.
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Вагоны добавят к тем поездам, которые выходят из Даугавпилса в 6:21 (рейс № 703) в субботу и понедельник, а также к тем, которые выходят в 16:31 из Риги (рейс № 704) в пятницу и воскресенье. Таким образом, на этих рейсах будет шесть вагонов и 420 мест, а ранее, как отмечает LETA, было 310 мест.
Удлиненные поезда начнут курсировать с 25 августа.
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