Во вторник, 25 февраля, после внеочередного заседания к работе в Рижской думе приступает временная администрация, которая будет руководить самоуправлением до первого заседания нового состава думы.

Во время внеочередного заседания утвердят временный регламент, заслушают руководителей структурных подразделений и оценят ситуацию, чтобы решать актуальные вопросы.

Руководит работой временной администрации государственный секретарь Министерства по охране окружающей среды и регионального развития Эдвинс Балшевицс, также в составе временной администрации работают директор юридического департамента Министерства финансов Артис Лапиньш и заместитель директора юридического департамента Министерства юстиции Алексей Ремесов.

Временная администрация исполняет функции местной думы, предусмотренные нормативными актами, и обеспечивает непрерывность работы муниципальных учреждений, а также финансовую и хозяйственную деятельность.

В компетенции временной администрации — принимать решения о реализации автономных функций думы и добровольных инициатив и о порядке, в котором исполняются поручения в сфере госуправления, делегированные самоуправлению. Руководитель временной администрации будет исполнять обязанности председателя Рижской думы, предусмотренные нормативными актами.

Для исполнения отдельных функций самоуправления временная администрация может создавать комиссии, рабочие группы, советы экспертов, к работе которых может привлекать сотрудников администрации самоуправления, специалистов, экспертов, а также жителей.

Заседание состоится в 16 часов в Портретном зале Ратуши.