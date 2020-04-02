К середине апреля заразившихся Covid-19 в Латвии смогут выявлять за 45 минут

Министерство здравоохранения в середине апреля планирует получить тесты на Covid-19, которые показывают наличие вируса в течение 45 минут, сообщила на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Тесты разработаны одной из иностранных компаний и с учетом большого спроса продаются странам по принципу квот. В основном тесты будут использоваться в больницах.

Также министр сообщила, что в дальнейшем персонал абсолютно всех медицинских учреждений должен будет носить защитные маски. Первые защитные средства уже начали получать и семейные врачи.

В настоящее время активное тестирование на вирус проводится в пансионатах для пожилых людей, чтобы на раннем этапе диагностировать заражение, потому что именно пожилые люди находятся в группе повышенного риска.