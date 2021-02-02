К середине марта в больницах Латвии может оказаться втрое больше пациентов с Covid-19, чем сейчас

Если заболеваемость Covid-19 в Латвии будет расти по такому же сценарию, как в Великобритании в декабре и январе, то в середине марта в латвийских больницах может оказаться около 3600 пациентов с коронавирусом, что в три раза больше, чем сейчас, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным центра, в период с 4 по 31 января количество госпитализированных больных Covid-19 уменьшилось на 12,5%, а количество пациентов в тяжелом состоянии увеличилось на 57%. В последний день января в больницах находился 1061 пациент, 113 из них были в тяжелом состоянии.

ЦПКЗ подготовил для рассмотрения на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению различные сценарии развития заболеваемости с учетом уменьшения или увеличения выявленных случаев Covid-19. В частности, если количество новых случаев будет уменьшаться на 10% в неделю, максимальное количество госпитализированных пациентов 15 марта составит 719, минимальное — 565. Среднее количество госпитализированных пациентов в середине марта может составить 642.

Если заболеваемость будет расти на 1% в неделю, среднее количество пациентов в больницах в середине марта может составить 1003, самое маленькое — 882, самое высокое — 1121. Если заболеваемость будет расти на 10% в неделю, то максимальное число больных в больницах составит 1230, среднее — 1398, максимальное — 1566.

Число пациентов может значительно увеличиться в середине марта, если количество выявленных случаев Covid-19 будет расти на 20% в неделю. Тогда 15 марта в больницах могут оказаться до 2200 человек. Минимальное прогнозируемое количество госпитализаций составляет 1729, среднее — 1964.

Однако наибольший рост числа госпитализированных пациентов может быть в случае, если ситуация в Латвии будет развиваться по британскому сценарию, то есть распространится новый штамм вируса. В этом случае, по оценкам ЦПКЗ, максимальное количество госпитализаций в середине марта составит 3588, минимальное — 2819, среднее — 3204.