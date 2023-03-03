К следующему отопительному сезону Rīgas siltums закупит газ в три раза дешевле

В результате открытого конкурса закупки к следующему отопительному сезону Rīgas siltums закупит природный газ в три раза или на 67% дешевле, сообщили агентству LETA в компании.

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Заявки подали три участника, и самой выгодной с экономической точки зрения была признана заявка Latvenergo с самой низкой ценой. Запланированный объем составит 460 тысяч мегаватт-часов (МВтч) природного газа на отопительный сезон 2023/2024 года.

Закачка и хранение природного газа в Инчукалнасском подземном хранилище газа запланированы до 30 сентября 2023 года.

Предложение AJ Power Gas составляло 62,80 евро/МВтч, Latvenergo — 55,67 евро/МВтч, а предложение Elenger — 57,75 евро/МВтч.

"Полученные предложения обнадеживают, что означает также обнадеживающие прогнозы тарифов на теплоэнергию в следующем отопительном сезоне", — отмечает член правления предприятия Райвис Эллиньш.

Главное условие, которое строго соблюдает Рижская теплоснабжающая компания — страна происхождения природного газа не должна быть Россией.

Долгосрочный приоритет компании — продолжение "зеленого" курса путем отказа от ископаемых источников энергии.

Сейчас доля возобновляемых источников энергии составляет уже 52%. К 2026 году Rīgas siltums планирует производить 90% тепловой энергии, используя только возобновляемые источники энергии.

По данным Firmas.lv, в 2021 году оборот Rīgas siltums составил 146,45 миллионов евро, а прибыль — 5,4 миллионов евро. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству Латвии, 2% — компании Enerģijas risinājumi. RIX, а 0,005% акций — Latvenergo.