К списку затронутых коронавирусом краев присоединились три новых самоуправления
Foto: SPKC

Covid-19 затронул три новых края - Буртниекский, Салацгривский и Алсунгский край, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Теперь болезнь распространяется в 58 самоуправлениях, передает LETA.

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Больше половины из новых случаев заболевания коронавирусом приходятся на Ригу - всего 12. Всего в столице 336 больных Covid-19. В Елгаве констатирован один новый случай заболевания, в сумме там болеют 22 человека.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки были констатированы 23 новых случая заболевания Covid-19. Общее число больных достигло 612 человек. 35 человек госпитализированы, три в тяжелом состоянии.

Кабинет министров во вторник решил продлить чрезвычайную ситуацию до 12 мая. Министерство здравоохранения призывает жителей оставаться дома, отказаться от приема гостей и не навещать своих пожилых родственников. В Латвии запрещены любые частные мероприятия.

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