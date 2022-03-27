К утру воскресенья нарушено электроснабжение 5600 клиентов Sadales tīkls
Foto: F64

В воскресенье утром нарушено электроснабжение 5600 клиентов предприятия Sadales tīkls, сообщили в компании.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По мере усиления ветра зафиксированы обширные повреждения в сетях электроснабжения в Олайнском, Аугшдаугавском и Талсинском краях.

Аварийные бригады предприятий работают в усиленном режиме, чтобы устранить повреждения в кратчайшие сроки.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara