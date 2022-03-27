К утру воскресенья нарушено электроснабжение 5600 клиентов Sadales tīkls

В воскресенье утром нарушено электроснабжение 5600 клиентов предприятия Sadales tīkls, сообщили в компании.
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По мере усиления ветра зафиксированы обширные повреждения в сетях электроснабжения в Олайнском, Аугшдаугавском и Талсинском краях.
Аварийные бригады предприятий работают в усиленном режиме, чтобы устранить повреждения в кратчайшие сроки.
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