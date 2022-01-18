К утру вторника электроснабжение восстановлено 91 тысяче потребителей Sadales tīkls

К утру вторника электроснабжение, нарушенное из-за сильного ветра, было восстановлено 91 тысяче клиентов Sadales tīkls, сообщили в компании.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ссылаясь на Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, представители Sadales tīkls поясняют, что скорость ветра в понедельник достигала даже 30 метров в секунду, что привело к повреждению электросети по всей Латвии. К 6 утра вторника предприятие устранило 124 неисправности в сети среднего напряжения и 234 неисправности в сети низкого напряжения.

Электричество по-прежнему отсутствует у 570 потребителей. Оперативные бригады Sadales tīkls продолжают устранять повреждения, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии потребителям.

Во время сильного ветра в понедельник количество одновременно отключенных потребителей по всей стране временно достигло 26 тысяч, но всего до 6:00 часов вторника электроснабжение было восстановлено 91 тысяче клиентов.

"При работе в штатном режиме на устранение одного повреждения электрикам требуется до трех часов, но в таких вызванных стихийными бедствиями ситуациях ремонт повреждений может занимать больше времени, поэтому мы призываем жителей проявить понимание. В более сложных случаях это может потребовать до 24 часов", - объясняет представитель компании Гунта Лине.

Бури становятся причиной повреждений, в основном, на воздушных линиях электропередач, на которые падают сломанные деревья и ветки. В превентивных целях Sadales tīkls ежегодно очищает от потенциально опасных деревьев и кустарников электролинии на протяжении нескольких тысяч километров. Работы ведутся в соответствии с законом об охранных зонах, однако в природе длина деревьев часто превышает установленную законом ширину трасс, признает Лине. Поэтому невозможно полностью вырубить все деревья, которые в экстремальных погодных условиях могут повредить электросеть, вызвав перебои в подаче электроэнергии.

Предприятие также постоянно следит за прогнозами метеорологов и осуществляет мониторинг ситуации в электросети среднего напряжения. При обнаружении повреждения электроснабжение по возможности восстанавливается по другим линиям электропередач еще до того, как повреждение будет устранено.

При сильном ветре могут ломаться деревья и их ветви, разрывая провода электролиний и создавая опасные ситуации, угрожающие жизни людей, поэтому компания призывает проявлять особую осторожность вблизи линий электропередач и электрооборудования. При возникновении опасной ситуации не следует приближаться к месту происшествия, а немедленно сообщить в Sadales tīkls по бесплатному телефону 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.

Следить за ситуацией в электросети можно по цифровой карте отключений на сайте sadalestikls.lv, где содержится информация об уже зарегистрированных повреждениях электросети. Если по конкретному адресу зарегистрирована неисправность, это означает, что специалисты уже работают над ее устранением и повторно сообщать о ней не нужно. Это разгрузит телефонную линию для сообщений о неисправностях и позволит оперативно дозвониться тем, кто находится в опасной ситуации.

Sadales tīkls напоминает, что если неисправность возникла в электросети среднего напряжения и клиент предоставил номер своего мобильного телефона или электронную почту для оперативной информации, он будет уведомлен о зарегистрированной неисправности сети текстовым сообщением или электронным письмом в течение примерно 20 минут. Чтобы убедиться, что информация будет получена в момент отключения электроэнергии, рекомендуется обновить номер своего мобильного телефона или адрес электронной почты на клиентском портале www.e-st.lv.