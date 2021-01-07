К вакцинам и тестам на Covid-19 будет применяться нулевая ставка НДС
Foto: AP/Scanpix/LETA

Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), постановив, что к вакцинам от Covid-19 и тестам на Covid-19 будет применяться нулевая ставка НДС.

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Сниженная ставка НДС будет применяться к вакцинам от Covid-19, зарегистрированным в соответствии с нормативными актами в фармацевтической сфере, а также к медицинским инструментам для диагностики Covid-19 in vitro, включая тесты и оборудование, соответствующие требованиям Европейского союза (ЕС).

Нулевая ставка НДС также будет применяться к услугам, тесно связанным с вакцинами и медицинскими приборами, включая транспортировку, хранение и охранные услуги.

Это позволит по возможности быстро и по меньшим ценам обеспечить доступ населения к вакцинам, говорится в аннотации к поправкам.

Принимая во внимание то, что первые вакцины против Covid-19 были доставлены в Латвию уже в конце декабря прошлого года, поправки к закону предусматривают, что пониженная ставка НДС на вакцины против Covid-19, диагностическое медицинское оборудование и сопутствующие услуги применяется с 25 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Поправки к закону об НДС вступят в силу на следующий день после их провозглашения.

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