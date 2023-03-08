К вечеру метели местами перерастут в снежную бурю, ожидается штормовой ветер
Foto: F64

Вечером в среду и в ночь на четверг во многих регионах Латвии начиная с северо-запада ожидаются сильные метели, которые местами перерастут в снежную бурю, прогнозируют синоптики.

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На большей части страны ожидается западный ветер порывами до 17-22 метров в секунду, в Курземе и на Видземском побережье — до 23-27 метров в секунду. Ночью ветер ослабнет.

Ожидается, что снежная буря затронет северные и центральные регионы Курземе и юго-запад Видземе. Самые сильные порывы ветра прогнозируются в Вентспилсе.

Некоторые дороги местного значения могут стать непроезжими из-за снежных заносов.

В четверг облачность уменьшится, выглянет солнце. В первой половине дня еще возможен небольшой снег. Будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха в четверг утром опустится до -2…-9 градусов, в середине дня повысится до +1…-4 градуса, а вечером вновь понизится.

В Риге до утра четверга ожидается снегопад с метелью. Вечером юго-западный ветер сменится на северо-западный порывами до 20-22 метров в секунду, ночью стихнет, а днем вновь будет дуть умеренный северо-западный, северный ветер. Температура воздуха составит -4 градуса утром и -1 градус в середине дня.

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