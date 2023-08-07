К вечеру понедельника без света остались около 40 тысяч латвийских семей

В понедельник вечером до 18:00 из-за грозы было нарушено электроснабжение приблизительно 40 тыс. клиентов Sadales tīkls по всей стране. Об этом сообщает агентству LETA.

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Наиболее масштабные перебои с электроснабжением наблюдаются в Ливанском, Мадонском, Цесисском, Добельском, Адажском, Екабпилсском краях.

"Sadales tīkls" работает в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии потребителям. Во время грозы жителей призывают проявлять осторожность вблизи воздушных линий электропередач и других объектов электроинфраструктуры - безопаснее всего укрыться в помещении.

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ), на территории Латвии продолжает бушевать гроза, приносящая с собой огромный град и необычайно сильные порывы ветра. Для востока страны объявлено красное грозовое предупреждение, а это означает, что гроза может нанести значительный ущерб. По прогнозам метеорологов, грозы будут продолжаться всю предстоящую ночь.

Предприятие следит за прогнозами ЛЦСГМ и работает в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать перебои в подаче электроэнергии. Ситуация в электроснабжении может меняться, т.к. повреждения электросети возникают по ходу грозы, поэтому возможны ситуации, когда после устранения повреждения на одном участке линии электропередач перебои в электроснабжении вызываются повреждением на другом участке.

Sadales tīkls подчеркивает, что устранение таких значительных повреждений в экстремальных погодных условиях может занимать больше времени.

Sadales tīkls просит сообщать о повреждениях по круглосуточному бесплатному номеру телефона 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112. Кроме того, соответствующую информацию можно

оставить на сайте Sadales tīkls - в разделе "Pieteikt bojājumu"("Сообщить о повреждении)".