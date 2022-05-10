К вечеру у памятника в парке Победы вновь образовался ковер из цветов
Foto: DELFI

Во вторник после обеда люди, как сообщают очевидцы, люди продолжали нести цветы к памятнику в парке Победы. Цветы аккуратно раскладывают у подножия монумента.

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Как сообщают очевидцы, после 17.00 — после завершения рабочего дня — поток людей к памятнику увеличился.

Как сообщалось, 10 мая рано утром муниципальные службы Риги убрали цветы, возложенные 9 мая к подножию Памятника освободителям в Пардаугаве. При этом еще свежие цветы складывали в ковш трактора, сообщают очевидцы. В прошлые годы цветы у памятника оставались значительно дольше.

Решение городских властей убрать цветы вызвало реакцию в социальных сетях. В русскоязычном части соцсети Facebook — шквал возмущения: уже с утра звучали призывы вновь возложить цветы. Некоторые пользователи Twitter по-латышски комментируют фото и видео, снятые у памятника, словами про оккупантов.


Днем цветы к памятнику принес и председатель правления "Согласия" Янис Урбанович. Фракция "Согласия" в Рижской думе Рижской думы осудила действия руководства думы и призвала выразить недоверие мэру столицы Мартиньшу Стакису.

Политолог Кристианс Розенвалдс в Facebook назвал решение Рижской думы провокацией.

"Кому эти цветы мешали еще пару дней? Латыши бы их тоже не заметили, нелатыши бы быстро забыли.. Такая уборка цветов трактором — провокация! И я думаю, что такие провокаторы намного опаснее агентов Кремля и пятой колонны вместе взятых, потому что без таких провокаторов эти агенты и колонны бессильны", — написал Розенвалдс.

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