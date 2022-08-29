К вечеру в Латвию придут дожди и грозы, они продолжатся и во вторник

В понедельник вечером и во вторник во многих местах в Латвии пройдут дожди и грозы, местами возможен очень сильный дождь, локальные наводнения, град и сильные порывы ветра, прогнозируют синоптики.

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Уже сообщалось, что в связи с погодными условиями в Курземе объявлено красное предупреждение, которое будет действовать с 19.00 понедельника до 6.00 часов утра.

В ночь на вторник и днем сильный дождь и гроза местами ожидаются также в центральной и восточной части Латвии.

Во вторник в основном будет пасмурно, в Латгале и в Курземе из-за туч может выходить солнце. После обеда в Курземе осадки больше не ожидаются.

Ночью в большей части страны, а в восточных районах ветер и в первую половину дня, сохранится слабый ветер, а в грозу он будет порывистым. Начиная с Курземского побережья северный ветер усилится, его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

Ночью и к утру температура воздуха опустится до +14..+17 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +15..+20 градусов, в Латгале местами еще сохранится +22 градуса.

В Риге во вторник будет в основном пасмурно и дождливо, ночью возможны сильные ливни и грозы. Ветер начнет дуть с севера и во вторник днем его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем ​​составит +16..+19 градусов.