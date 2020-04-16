К вечеру ветер поутихнет, а в пятницу снова усилится

Во второй половине дня в четверг во многих районах Латвии, включая столицу, скорость порывов западного, северо-западного ветра превышает 20 метров в секунду, однако к вечеру ветер поутихнет, прогнозируют синоптики.

В ночь на пятницу ветер будет слабым или умеренным, а температура воздуха снизится до -2..+4 градусов. Ожидается переменная облачность, местами — кратковременные осадки.

Днем в пятницу небо будет частично затянуто облаками, во многих районах прогнозируются кратковременные снегопады, град и небольшой дождь. Скорость порывов северо-западного ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +5..+9 градусов.

В Риге к вечеру четверга и в ночь на пятницу ветер поутихнет, однако у моря сохранятся порывы ветра скоростью до 15 метров в секунду. В пятницу скорость порывов северо-западного ветра в столице достигнет 20 метров в секунду. Возможны небольшие кратковременные осадки. Температура воздуха ночью в пятницу составит +3 градуса, а днем — +6 градусов.