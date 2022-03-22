К воскресенью в латвийские больницы поступило пять украинских беженцев, c Covid-19

К воскресенью в латвийские больницы поступило пять украинских беженцев, инфицированных Covid-19, свидетельствует информация, подготовленная Министерством здравоохранения для правительства.

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До 20 марта за различной помощью в самоуправления обратились 9333 гражданина Украины.

С 7 по 20 марта у 51 прибывшего в Латвию жителя Украины был диагностирован Covid-19, пять человек за это время были госпитализированы. Количество случаев Covid-19 на 100 000 жителей Украины составляет 546,4 — заболеваемость в 6,7 раза ниже, чем среди населения Латвии.

Среди заболевших 37 женщин и 14 мужчин. Большинство этих людей остановились на проживание в Риге.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что Украину покинули примерно 3,4 млн человек.