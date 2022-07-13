Кабинет министров не будет собираться на очередные заседания три недели
Foto: LETA

Правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") не будет собираться на очередные заседания в период с 18-го июля по 7 августа. Госканцелярия уверяет, что все под контролем: ответственные учреждения продолжают работать, правительство, если необходимо, соберется на внеочередное заседание.

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Перед уходом в отпуск министры соберутся на очередное заседание в четверг, 14 июля. При этом глава Кабмина Кришьянис Кариньш не сможет присутствовать очно: у него констатирован Covid-19. Следующее очередное заседание состоится только 9 августа.

Государственная канцелярия подчеркивает, что во время кратковременного перерыва в заседаниях Кабинета министров отраслевые министерства и учреждения продолжат следить за ситуациями с ростом цен на энергоресурсы, поддержкой Украины, национальной безопасностью и распространением инфекции Covid-19. Внеочередное заседание правительства может быть созвано в любое время, если этого требует обстановка.

В прошлом году правительство также устраивало себе подобные, еще более длительные каникулы — с 14 июля по 10 августа. Осенью в адрес правительства звучали упреки, что Кабинет министров не принял вовремя ряд решений, связанных с прогнозируемым всплеском заболеваемости Covid-19.

Напомним, что Сейм сейчас также находится на каникулах. Три недели каникул Кабинета министров "перекрываются" подачей списков кандидатов в депутаты 14-го Сейма. Центральная избирательная комиссия принимает списки с 13 июля по 2 августа, сами выборы пройдут 1 октября.

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