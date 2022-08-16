Кабинет министров продлил срок действия просроченных паспортов и eID-карт

Правительство внесло поправки в Закон "О документах, удостоверяющих личность", что жители Латвии, у которых срок годности документов завершился 1 марта 2020 года и позже, могли реализовать свои основные права, а также, чтобы они могли голосовать на выборах в Сейм 1 октября. Пользоваться просроченным документом можно до 30 апреля 2023 года.

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"Учитывая, что к 1 октября 2022 года истечет срок действия 26 661 документа, удостоверяющего личность, и новый документ еще не получен, а также значительно возрос спрос на получение документов, настаиваю на принятии поправок", — заявил министр внутренних дел Кристапс Эклонс (АР!).

По словам главы МВД, из-за пандемии Covid-19 Управление по делам гражданства и миграции не справлялось с объемом работы.

Законопроект предусматривает, что в случаях, когда срок действия документа, удостоверяющего личность гражданина Латвии, негражданина или лица без гражданства, выданного в Латвийской Республике — паспорта или eID-карты — истек, то, начиная с 1 марта 2020 года, устаревший документ все же может быть использован для идентификации личности до 30 апреля 2023 года. Как отметил глава МВД, это необходимо для того, что люди получали социальные и медицинские услуги, могли учиться и так далее.

Важно! Такой документ с истекшим сроком действия только, если он не пришел в негодность по иным причинам — например, не был поврежден или не изменилась информация, внесенная в паспорт или eID-карту. Также документ с истекшим сроком годности можно будет использовать только очно. Такой документ не может быть использован для подтверждения идентичности в электронной среде.

Окончательное решение примет Сейм. Но, поскольку сроки поджимают, то планируется, что Сейм примет закон в срочном порядке.