Кабинет министров соберется на первое за много месяцев очное заседание
Foto: F64

Сегодня Кабинет министров проведет первое очное заседание с начала пандемии Covid-19, ранее сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Кабинет министров не собирался на очные заседания с марта 2020 года.

Учитывая, что большинство министров вакцинированы от Covid-19, глава правительства предложил созвать очное заседание.

Сегодня 11 членов правительства встретятся очно, а три министра будут участвовать в заседании удаленно.

8 июня на очном заседании смогут присутствовать уже 13 министров, и только один из них примет участие в заседании правительства удаленно.

С 15 июня все члены правительства будут полностью вакцинированы и смогут принимать участие в очных заседаниях.

Между тем Сейм пока не думает о возвращении к очной работе. Учитывая, что процесс вакцинации является добровольным, количество привитых депутатов неизвестно. Кроме того, в Сейме есть работники, технический персонал, на заседания комиссий приходят авторы законопроектов, эксперты и др.

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