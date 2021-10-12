Кабинет министров утвердил госбюджет-2022; повышение минимальной зарплаты — только в планах на 2023 год

Правительство утвердило проект консолидированного государственного бюджета на следующий год. Доходы госбюджета-2022 составят 10,663 млрд евро, расходы — 12, 406 млрд евро. В условиях пандемии Covid-19 такая разница между доходной и расходной частями считается допустимой. Прогноз макроэкономического развития на ближайшие три года остается оптимистичным: ВВП растет быстрее, чем предполагалось зимой.

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По сравнению с 2021 годом доходы госбюджета повысились на 1,078 млрд евро, расходы — на 1,64 млрд. евро. Проект государственного бюджета на 2022 год будет передан на рассмотрение в Сейм уже 14 октября.

У кого вырастут доходы?

Правительство объявило своим главным приоритетом при подготовке госбюджета-2022 — снижение налоговой нагрузки на рабочую силу. Метод — снижение необлагаемого налогами минимум.

Проект госбюджета предусматривает повышение диффиринцированного необлагаемого налогами минимума и необлагаемого налогами минимума пенсий с 1 января 2022 года с 300 до 350 евро и с 330 до 350 евро соответственно. С 1 июля 2022 года необлагаемый налогами минимум обеих категорий составит 500 евро.

Одновременно организации работодателей и профсоюзов продолжат переговоры о возможном повышении минимальной зарплаты с 2023 года. Такое решение во вторник было принято Национальным трехсторонним советом, объединяющим правительство и социальными партнером.

Глава Латвийского объединения свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс считает, что в 2023 году минимальная зарплата могла бы составить 600 евро. Министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") полагает, что повышению минимальной зарплаты не способствует большой объем теневой экономики.

В 2022 году планируется повысить зарплаты в приоритетных отраслях — медикам, педагогам, работникам системы внутренних дел. Дополнительно 40,6 млн евро запланировано на повышение заработной платы медперсонала — 35 млн евро для медперсонала и 5,6 млн евро для резидентов. Согласно графику, на повышение заработной платы учителей запланировано 15,2 миллиона евро, а на повышение заработной платы работников сферы внутренних дел — 20,7 миллиона евро. Еще 2,6 миллиона евро было выделено в Фонд поддержки СМИ.

В проекте госбюджета-2022 предусмотрена сумма целевых субсидий местным самоуправлениям в размере 431 222 629 евро, которые в основном будут направлены на заработную плату учителей. Самоуправлениям также будет предоставлена ​​дотация из государственного бюджета в размере 187 190 543 евро.

Какие сферы получат дополнительные средства?

В госбюджете-2022 самые большие дополнительные средства предусмотрены для отрасли здравоохранения — дополнительно 130,5 млн евро, в том числе 49,8 млн евро на медицинские услуги в онкологии.

Значительное дополнительное финансирование в размере 103,3 миллиона евро планируется направить на приоритеты Министерства охраны окружающей среды и регионального развития: в том числе, 70 млн евро на увеличение займов самоуправлений.

Дополнительно 91,3 миллиона евро было выделено Министерству благосостояния в связи с реализацией реформы государственного пособия семьям. А 73,7 миллиона евро были выделены на приоритеты Министерства сообщения.

Кроме того, законопроект о бюджете на 2022 год предусматривает выделение 131,24 миллиона евро на медицинские меры по ограничению распространения инфекции Covid-19 и 12,13 миллиона евро на проекты высокой готовности для преодоления кризиса Covid-19 и восстановления экономики.

В свою очередь, на развитие инфраструктуры госграницы в следующем году планируется направить 14,45 миллиона евро.

Налоговые изменения

В 2021 году была внедрена болезненная налоговая реформа: с 1 июля введена система обязательных социальных взносов, ударившая по самозанятым лицам. В предстоящем году правительство пока не планирует таких масштабных потрясений.

В 2022 году будет снижена ставка НДС — с 12% до 5% — на книги и периодические издания.

Также в следующем году будет повышен налог на природные ресурсы на отдельные объекты, ставки акцизных на сигареты, сигариллы, прочие табачные изделия, жидкость для э-сигарет и так далее. К безалкогольным напиткам с содержанием сахара от восьми граммов на 100 миллилитров будет применяться повышенная ставка акциза — 14 евро за 100 литров.

Разделение поступлений от подоходного налога с жителей между государством и самоуправлениями — 25% на 75%. Однако в первом и втором квартале 2022 года самоуправления получат чуть больше — 76% от всех поступлений, а в третьем и четвертом кварталах — наборот, всего 74%.

Макроэкономический прогноз

Среднесрочный сценарий макроэкономического развития на 2021-2024 годы разработан на основнии данных ВВП в первом квартале 2021 года, а также на июньскую краткосрочную макроэкономическую информацию и план мероприятий, снижающих последствия кризиса Covid-19. При разработке сценария Министерство финансов консультировалось с Международным валютным фондом, экспертами Еврокомиссии.

Согласно этому сценарию в 2021 году прирост внутреннего валового продукта составит 3,7%, в 2022 году — 5%, что на 0,7% и 0,5% соответственно стремительнее, чем предполагалось в феврале. Основная причина для оптимизма — экономика быстро отвечает на вызовы пандемии.

Основной двигатель экономического роста Латвии в этом году — рост частного потребления, которое во втором квартале этого года быстро восстановилось после снятия "ковидных" ограничений и улучшения потребительских настроений. Следовательно, в целом он может увеличиваться на 6,3% за год. С учетом низкой базы рост частного потребления в 2022 году рост может составить 10,4%, однако частное потребление будет всего на 5,5% выше, чем в 2019 году. Объем инвестиций (валовое накопление основного капитала) может вырасти в этом году на 4,1%, а в 2022 году вырастет на 8,5%. Увеличение будет обеспечено средствами Европейского союза, механизма Фонда восстановления ЕС и реализацией проекта Rail Baltica.

Среднегодовая инфляция в 2021 году прогнозируется на уровне 2%, а в 2022 году — 2,4%. По сравнению с февральскими прогнозами прогноз инфляции на 2021 год повышен на 0,6 процентного пункта, на 2022 год — на 0,4 процентного пункта. Более быстрый рост потребительских цен будет определяться ростом мировых цен на сырьевые товары, в том числе цен на нефть и продукты питания, а также ускорением экономического роста в Латвии и ростом цен на услуги. Прогнозируется, что инфляция снизится до 2% в ближайшие два года.

Наряду с ускорением экономического роста уровень безработицы в Латвии в 2021 году снизился до 7,9%, что на 0,4 процентных пункта меньше февральского прогноза. В 2022 году при быстром развитии экономики и сокращении численности населения трудоспособного возраста уровень безработицы снизится до 7%. Количество сотрудников немного увеличится в 2022 году и стабилизируется на уровне 900 тысяч к 2024 году.

В этом году прогнозируется рост среднемесячной брутто-зарплаты на уровне 8,0%, при этом средняя заработная плата вырастет до 1234 евро "на бумаге". В следующем году рост заработной платы составит 6%, а в среднесрочной перспективе приблизится к росту производительности в экономике, который составит около 3,2%.

Министерство финансов основывало свои макроэкономические прогнозы на консервативных предположениях. Министерство отмечает, что неопределенность в отношении распространенности Covid-19 остается высокой, а экономический рост может оказаться как быстрее, так и медленнее, чем прогнозировалось в базовом сценарии.

Самый большой негативный риск — это вспышка Covid-19 в Европе и Латвии. По мере увеличения смертности это может потребовать новых, еще более жестких ограничительных мер.

Нехватка мощностей в строительном секторе из-за экономических стимулов может привести к резкому росту цен, не обеспечивая ожидаемого положительного вклада инвестиций в экономический рост. Политическая нестабильность в соседних странах может привести к более быстрому сокращению и без того небольшого объема транзита грузов.

В то же время существуют и положительные риски, которые могут обеспечить более быстрое восстановление экономического роста в Латвии: более быстрое, чем ожидалось, восстановление после пандемии стран-торговых партнеров. Экономическая активность будет стимулироваться инвестициями фондов ЕС и реализацией проекта Rail Baltica.