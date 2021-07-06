Кабинет министров утвердил прибавку к зарплатам учителей

С сентября самая низкая ставка зарплат педагогов составит 830 евро, а в дошкольных образовательных учреждениях самая низкая ставка составит 872 евро, сообщает LETA.

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Кабинет министров сегодня утвердил соответствующие поправки. До сих пор самая низкая ставка педагога в общеобразовательных школах и детских садах составляла 790 евро.

Кроме того, осенью увеличатся зарплаты преподавателей профессиональных школ, школ по интересам, колледжей, а также разработчиков методик образования.

Более существенный рост зарплат педагогов дошкольных учреждений Министерство образования объясняет тем, что рабочая неделя педагогов этих школ составляет 40 часов, тогда как во всех остальных школах учителя в неделю на одной ставке работают 30 часов.