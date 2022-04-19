Кабмин концептуально поддержал отказ от российского газа и строительство СПГ-терминала в Латвии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Правительство концептуально поддержало отказ от российского природного газа и договорилось о строительстве терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Латвии. Об этом после заседания Кабинета министров во вторник, 19 апреля, сообщил министр экономики Янис Витенбергс.

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Он сообщил, что такую ​​норму планируется закрепить в Законе об энергетике. Витенбергс пояснил, что наиболее вероятным вариантом срока для установления отказа, который также обсуждался с эстонскими партнерами, является 1 января следующего года.

Министр отметил, что такой шаг будет реализован с открытием СПГ-терминала в эстонском городе Палдиски. Таким образом, страны Балтии станут первым регионом в Европе, полностью отказавшимся от российского природного газа.

Говоря о строительстве СПГ-терминала в Латвии, Витенбергс заявил, что, скорее всего, он может быть построен в конце 2023 года или начале 2024 года. Минэкономики правительство поручило до 31 мая представить оценку возможного местоположения терминала, потенциальных выгод и затрат.

"Предложим наиболее оптимальное решение для обеспечения безопасности природного газа и, конечно, экономически эффективным способом. Со стороны государства важно, чтобы такие проекты осуществлялись с наименьшим участием государства и, конечно, значимы сроки реализации проекта", — заявил министр.

Витенбергс также сообщил, что в качестве краткосрочного решения Латвия будет работать с Эстонией и Финляндией над реализацией проекта терминала СПГ в Палдиски, так как в настоящее время это единственная возможность обеспечить дополнительные поставки природного газа в регион в этом сезоне. Правительство делегировало министру дальнейшие переговоры о реализации проекта с Эстонией и Финляндией.

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