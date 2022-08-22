Кабмин рассмотрит поправки, ограничивающие повторную выдачу ВНЖ, только на следующей неделе

Министерство внутренних дел (МВД) планирует на следующей неделе представить правительству поправки об ограничении на повторную выдачу временных видов на жительство (ВНЖ), заявил сегодня после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Также ожидается установление более строгих требований в отношении постоянных видов на жительство, отметил глава правительства.

Кариньш подчеркнул, что важно не допустить, чтобы лица, поддерживающие жестокую агрессию России на Украине, находились в Латвии.

Как сообщалось, МВД подготовило изменения в законе об иммиграции, которые предусматривают прекращение до 30 июня 2023 года повторной выдачи временных видов на жительство ВНЖ гражданам России и Белоруссии, при этом предлагаемые изменения повлияют на возможности работодателей продолжать трудовые отношения с работниками из этих стран.

В настоящее время переходные правила закона об иммиграции предусматривают для граждан России и Белоруссии ограничения на получение первого временного ВНЖ.

Из закона планируется исключить норму, согласно которой гражданам и негражданам Латвии, которые приняли гражданство другой страны, не требовалось подтверждать знания государственного языка и наличие регулярных средств к существованию. Если гражданин или негражданин Латвии, ставший гражданином другого государства, пожелает и в дальнейшем находиться в Латвии, он сможет запросить статус постоянного жителя Европейского союза (ЕС), подтвердив знания государственного языка и наличие регулярных и достаточных финансовых средств.

В законе планируется предусмотреть ряд исключений.