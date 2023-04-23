Кабмин выделил 4 млн евро на обучение граждан Украины латышскому языку

Правительство Латвии приняло решение о перераспределении финансирования, размер которого не превышает 4 029 836 евро, в целях реализации положений постановления Кабмина "О Плане мероприятий по оказанию поддержки граждан Украины в ЛР на 2023 год", чтобы обеспечить обучение украинских беженцев латышскому языку.

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В 2023 году планируется принять в Латвии 40 000 украинских гражданских лиц, из которых 65% или 26 000 будут взрослые.

"Гражданские лица Украины в Латвии хотят все больше и больше вовлекаться в трудоустройство. Для обеспечения более широких возможностей для работы, а также для содействия социально-экономической интеграции людей в латвийское общество необходимо знание латышского языка", отмечает пресс-служба Минкульта.

Целью программы является популяризация использования латышского языка среди граждан Украины путем предоставления бесплатных уроков латышского языка, начиная с уровня владения языком А1 и в соответствии с начальным уровнем владения языком, для совершеннолетних граждан Украины, в том числе несовершеннолетних граждан Украины со средним образованием, во всех регионах Латвии и независимо от продолжительности пребывания в стране.

Перераспределяемое государством финансирование предназначено для организации курсов латышского языка до 31 декабря этого года. На реализацию проектов программы, администрируемой Фондом интеграции общества (SIF), выделено 3 990 400 евро, а на администрирование программы — еще 39 436 евро.

SIF реализует программу "Уроки латышского языка для граждан Украины", финансируемую из государственного бюджета, с 2022 года. В прошлом году в результате проведенного SIF конкурса финансируемой из госбюджета программы был заключен 31 договор с организациями, проводящими уроки латышского языка во всех регионах Латвии. Уроки латышского языка посетили в общей сложности 3507 человек (2249 человек успешно освоили уровень владения языком А1, 350 человек - уровень А2).