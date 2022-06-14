Кабмин выделит более 40 миллионов евро самоуправлениям на содержание беженцев из Украины

Правительство сегодня поддержало выделение дополнительно более 40 млн евро из средств на непредвиденные обстоятельства, чтобы продолжать компенсировать самоуправлениям расходы на оказание поддержки украинским беженцам.

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Средства нужны для того, чтобы самоуправления могли продолжать обеспечивать жильем и питанием, социальной поддержкой, образованием и т.д. беженцев из Украины.

В целом Министерству охраны окружающей среды и регионального развития будет выделено до 53,4 млн евро на покрытие расходов самоуправлений.

Как сообщалось, правительство ранее на внеочередном заседании договорилось о продлении поддержки украинских беженцев в Латвии до 31 декабря текущего года.

По данным МВД, с начала войны, развязанной России в Украине, в Латвии зарегистрировано около 32 000 украинских гражданских лиц, а почти 26 000 беженцев получили документы на жительство с правом на трудоустройство.