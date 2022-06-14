Кабмин выделит более 40 миллионов евро самоуправлениям на содержание беженцев из Украины
Foto: LETA

Правительство сегодня поддержало выделение дополнительно более 40 млн евро из средств на непредвиденные обстоятельства, чтобы продолжать компенсировать самоуправлениям расходы на оказание поддержки украинским беженцам.

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Средства нужны для того, чтобы самоуправления могли продолжать обеспечивать жильем и питанием, социальной поддержкой, образованием и т.д. беженцев из Украины.

В целом Министерству охраны окружающей среды и регионального развития будет выделено до 53,4 млн евро на покрытие расходов самоуправлений.

Как сообщалось, правительство ранее на внеочередном заседании договорилось о продлении поддержки украинских беженцев в Латвии до 31 декабря текущего года.

По данным МВД, с начала войны, развязанной России в Украине, в Латвии зарегистрировано около 32 000 украинских гражданских лиц, а почти 26 000 беженцев получили документы на жительство с правом на трудоустройство.

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