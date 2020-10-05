Качество воздуха в Латвии улучшилось: на востоке страны до среднего, на западе до хорошего
Foto: LETA

По сравнению с 3 октября концентрация твердых частиц в воздухе значительно уменьшилось, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии. В западной части индекс качества оценивается как хороший, в Риге и на востоке Латвии — как средний.

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В пятницу в Руцаве концентрация загрязняющих веществ составляла 120 микрограмма на кубометр (мкг/м³), в субботу 39 мкг/м³, в воскресенье 27 мкг/м³. В четверг, 1 октября, она была 84 мкг/м³. В Лиепае этот показатель для 1, 2, 3 и 4 октября был 65, 99, 93 и 30 мкг/м³ соответственно, в Резекне — 48, 76, 52 и 44 мкг/м³ соответственно. В Риге, в районе улицы Бривибас, 2 октября концентрация загрязняющих веществ была 123 мкг/м³, 3 октября — 103 мкг/м³, 4 октября — 56 мкг/м³.

Дымка и ухудшение качества воздуха над Латвией начиная с четверга были связаны с пожарами на востоке Украины и в южных регионах России. Сейчас большая часть массы загрязненного воздуха покинула территорию Латвии и завтра, по прогнозам, ее средний показатель не будет превышать 20 мкг/м³. Качество воздуха будет средним и хорошим.

Тем не менее, Латвийский центр среды, геологии и метеорологии рекомендует людям с проблемами с дыхательными путями не устраивать длинных прогулок и не заниматься физическими упражнениями на улице.

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