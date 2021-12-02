Качество воздуха в латвийских школах не улучшается

В помещениях 85% школ Латвии качество воздуха не соответствует нормам, рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), то есть концентрация углекислого газа превышает 1000 ppm (ppm или миллионная доля - единица измерения концентрации и других относительных величин, аналогична по смыслу проценту или промилле), поэтому нельзя говорить о качественных условиях для обучения детей. Об этом пишет издание Diena.

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Через год после того, как этот вопрос обсуждался на одном из заседаний правительства, ситуация не изменилась, и у ответственных органов нет подробного плана, как ее улучшить. Этому не способствовала и прежняя практика утепления образовательных учреждений, которые "завернули" в вату и пленку, но не предусмотрели систем воздухообмена.

Сами же школы часто слишком оптимистично оценивают качество воздуха в своих помещениях. Из 408 школ 221 признала его хорошим, 174 - средним и только 13 - плохим. Даже там, где есть механические системы вентиляции, рекомендованные ВОЗ нормы углекислого газа часто превышены. Нередко причина кроется в том, что вентиляционные системы отключены, и школы аргументируют это тем, что воздух слишком холодный, вентиляция шумит и расходуется много энергии.

В свою очередь там, где нет системы вентиляции и помещения проветриваются, правилами предусмотрено, что в теплое время года это нужно делать в течение 10 минут, зимой - 5 минут. Но эффекта нет, потому что школы этого не делают, оставляя окна только в режиме проветривания, а в холодную погоду, экономя энергию и тепло, иногда вообще не проветривают помещения классов.