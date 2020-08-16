Кадастровая стоимость недвижимости вырастет на 30 млрд. евро

После новой кадастровой оценки общая кадастровая стоимость земли и зданий на территории Латвии вырастет на 29,86 мдрд.евро. Об этом сообщает de facto, основываясь на данных, предоставленных Государственной земельной службой (ЛЗС).

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По данным ЛЗС, государство оценивает всю имеющуюся в Латвии землю в 17,51 миллиарда евро (ранее — 9,81 млрд.евро), а общая стоимость зданий оценивается в 41,82 миллиарда евро (ранее — 19,71 млрд.евро).

С помощью автоматизированной системы Государственная земельная служба получила кадастровую стоимость более миллиона объектов по всей Латвии. Наибольший прирост стоимости + 167% приходится на земли сельскохозяйственного и лесного назначения. Значительно вырастет и стоимость квартир в новых проектах, особенно в Риге и ее окрестностях, а также особняков, построенных после 2000 года.

Изначально планировалось, что решения о новой кадастровой стоимости вступят в силу в 2022 году. Однако документ еще не направлен на утверждение в правительство, так как неясно, какие налоговые платежи зависят от кадастровой стоимости. Из кадастровой стоимости рассчитывается не только налог на недвижимость, но и различные сборы, включая арендную плату, цены при отчуждении имущества и другие платежи (в разных нормативных актах — около 30 разных целей). В свою очередь, для местных органов власти, собирающих этот налог, одной из целей использования этого налога является поддержание общественной инфраструктуры.

Гундарс Лиепа — владелец крестьянского хозяйства Liepziedi в Озолниекском крае — рассказал, что в настоящее время кадастровая стоимость одного гектара земли составляет 1700-1800 евро, но прогнозируемая стоимость — в 2,7 раза выше. И если сейчас в качестве налога на недвижимость он платит около 11 000 евро в год, то при повышении кадастровой стоимости он составит уже около 30 000 евро в год.

В Земгале, где мало сделок и очень высокие цены, стоимость недвижимости выросла даже более, чем в три раза. Быстро растут цены и на новые особняки в окрестностях Риги, а также на квартиры в новостройках.

По словам старшего эксперта по методологии Латвийской земельной службы Эльзы Мурашевой, расчеты проводились, исходя из ситуации на рынке.

"В качестве основы для определения базовой стоимости мы использовали около 50 000 сделок. И рынок в окрестностях Риги показывает, что цены на отдельные здания и почти на все объекты в Рижском регионе по сравнению с другими частями Латвии выросли довольно быстро", — указала эксперт.

Однако на рост кадастровой стоимости влияет также и тот факт,

что ранее кадастровая стоимость объектов недвижимости была установлена ​​на уровне 85% от рыночной цены, а теперь она идентична рыночной стоимости плюс-минус десять процентов. Такое решение принял предыдущий Сейм.

Практика показала, что при автоматическом расчете стоимости возникают ситуации, когда кадастровая стоимость объекта значительно превышает рыночную. Например, офисное здание на улице Бривибас в прошлом году было продано за 600 000 евро, но его прогнозируемая кадастровая стоимость вдвое больше — 1,2 миллиона евро. За этим также последуют неадекватные налоговые платежи.

Отраслевые негосударственные организации призывают как к возвращению к так называемым "подушкам безопасности", так и к пересмотру методологии оценки. Кроме того, планируется возобновить работу и Консультативного совета по кадастровой оценке.

Оценка объектов недвижимости была автоматизирована по новой методологии, которая позволит получить более точную, чем раньше, оценку земли и зданий. Однако Государственная земельная служба признает, что все еще есть ошибки, которые требуют поиска других решений. Например, речь идет об определении стоимости офисных зданий, которая может быть пересмотрена. Также будут проверять, не завышена ли стоимость больших квартир и частных домов, где цена квадратного метра отличается от стандартной площади жилья.

Данные расчетов по кадастровой стоимости были представлены общественности для обсуждения в середине июля, для обсуждения предоставлялось две недели. Однако из-за большого интереса и возражений обсуждение было продлено до конца августа. ГЗС указывает, что претензии и возражения будут объединены, и концептуальные ошибки исправят. В свою очередь, индивидуальные проблемы решаться не будут.