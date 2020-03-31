Кафе и магазины с завтрашнего дня должны соблюдать новые гигиенические требования

Предприятия общепита и розничной торговли с завтрашнего дня должны соблюдать новые гигиенические требования, сообщили агентству LETA в Министерстве земледелия.

Дополнительные требования предусмотрены сегодняшними поправками к распоряжению министра земледелия Каспара Герхардса от 20 марта.

На предприятии общественного питания посетителям должна быть обеспечена возможность вымыть руки теплой водой и специальным средством либо дезинфицировать их перед едой, а также при входе в заведение общественного питания и на выходе из него. Также нужно после каждого посетителя дезинфицировать столик и в рамках возможностей установить в кассовой зоне стеклянные защитные барьеры.

На предприятия розничной торговли клиентам должна быть обеспечена дезинфекция рук до и после совершения покупок.

Предприятия, торгующие нефасованными продуктами питания, которые перед употреблением в пищу не моются и термически не обрабатываются, могут торговать ими только в расфасованном виде. Посетителям общепита следует обеспечивать индивидуальный комплект посуды и столовых принадлежностей.