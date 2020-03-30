Кафе и рестораны должны обеспечить расстояние два метра между столиками и следить за дистанцией

Со вторника, 31 марта, все заведения общественного питания должны соблюдать новые требования социального дистанцирования, сообщает Министерство экономики.

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Все места общепита должны обеспечить:

Расстояние два метра между столиками;

За одним столом могут сидеть не более двух человек или члены одной семьи;

У кассы и зоны обслуживания необходимо обеспечить дистанцию два метра от впереди стоящего человека;

Плотность посетителей в зале не должна превышать одного человека на четыре квадратных метра;

Должна быть возможность взять еду навынос.

Помимо прочего, у входа должен быть призыв не посещать места общественного питания с симптомами инфекции дыхательных путей. Посетителей персонал должен информировать о максимальном числе клиентов, которые могут одновременно находиться в помещении. На видных посетителям местах нужно разместить указания соблюдать социальную дистанцию два метра от окружающих. Раз в 15 минут должно звучать обращение с призывом не задерживаться в помещениях общепита и соблюдать дистанцию.

Министерство экономики призывает владельцев общепита обеспечить и другие ограничивающие поток людей мероприятия, а также позаботится о безопасности работников. За соблюдением требований будет следить Государственная полиция и Полиция самоуправления.

Как уже сообщалось, 29 марта Кабинет министров ужесточил ограничения на время чрезвычайной ситуации. В числе прочего жители обязаны соблюдать дистанцию два метра от окружающих, собрания больше двух человек запрещены, исключения составляют семьи.