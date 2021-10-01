Кафе и рестораны Риги не будут платить пошлину за уличную торговлю

До весны следующего года торговцы стрит-фуда в Риге не будут платить пошлину за уличную торговлю. Такое решение приняли в Рижской думе, чтобы поддержать предпринимателей во время пандемии. Поправки еще предстоит принять на заседании совета.
Пошлину на уличную торговлю не будут применять до 31 марта 2022 года, а до конца следующего года также не будут взимать пошлину за уличную торговлю во время мероприятий и временную уличную торговлю, например, на Рождество, а также за торговлю ремесленниками в официальных местах уличной торговли.
Пошлину, оплаченную за период до 31 декабря 2022 годы, возвратят до 31 декабря 2021 года, так как торговые разрешения на 2022 год могут выдаваться с 1 октября 2021 года.
Ранее сообщалось, что Рижская дума установила новые правила уличной торговли. Чтобы помочь торговцам в преодолении кризиса, облегчили согласование мест уличной торговли и летних террас, уменьшили количество процедур, необходимых для согласования.
Также разрешили торговать из мобильных барных кухонь, которые располагаются на проезжей части за пределами террасы и занимают часть стоянки.