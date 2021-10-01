Кафе и рестораны Риги не будут платить пошлину за уличную торговлю
Foto: DELFI

До весны следующего года торговцы стрит-фуда в Риге не будут платить пошлину за уличную торговлю. Такое решение приняли в Рижской думе, чтобы поддержать предпринимателей во время пандемии. Поправки еще предстоит принять на заседании совета.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пошлину на уличную торговлю не будут применять до 31 марта 2022 года, а до конца следующего года также не будут взимать пошлину за уличную торговлю во время мероприятий и временную уличную торговлю, например, на Рождество, а также за торговлю ремесленниками в официальных местах уличной торговли.

Пошлину, оплаченную за период до 31 декабря 2022 годы, возвратят до 31 декабря 2021 года, так как торговые разрешения на 2022 год могут выдаваться с 1 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Рижская дума установила новые правила уличной торговли. Чтобы помочь торговцам в преодолении кризиса, облегчили согласование мест уличной торговли и летних террас, уменьшили количество процедур, необходимых для согласования.

Также разрешили торговать из мобильных барных кухонь, которые располагаются на проезжей части за пределами террасы и занимают часть стоянки.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv

Tags

пандемия Covid-19
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Снова в школу!
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта