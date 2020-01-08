Кайминьш и еще один депутат исключены из фракции KPV LV в Сейме

В среду, 8 января, парламентская фракция партии KPV LV приняла решение исключить из своих рядов двух депутатов — сопредседателя Артуса Кайминьша, а также Алдиса Блумбергса. Об этом DELFI сообщили в KPV LV.

Как пояснил замглавы фракции Эрик Пуценс, оба депутата "долгое время показывали свое отношение к работе фракции".

Впредь KPV LV в Сейме будет работать в составе десяти депутатов.

В прошлом году Кайминьш большинством голосов был отстранен с должности заместителя главы парламентской фракции KPV LV, хотя первое время заявлял, что по-прежнему считает себя занимающим этот пост.

Представитель KPV LV Каспар Гиргенс также назвал причину, по которой фракция решила сделать Кайминьша своим рядовым членом. "Он не умел отделять свое личное мнение от мнения фракции", — пояснил политик. "В ходе ежедневной работы в Сейме эти вещи все же стоит отделять", — добавил Гиргенс.