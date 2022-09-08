Кайминьш не исключает, что когда-нибудь вернется в политику

Нынешний депутат Сейма Артус Кайминьш, который решил не баллотироваться на следующий парламентский срок, не исключает, что когда-нибудь в будущем может вернуться в политику.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 Кайминьш объяснил свое решение не участвовать в качестве кандидата в предстоящих выборах в 14-й Сейм желанием немного отдохнуть и поберечь нервы. Он прогнозирует, что в следующий парламент будет избрано 10-11 партий, и работать в такой "какофонии" будет "ужасно хлопотно". Кайминьш также косвенно выразил свое удивление терпимостью латвийского общества к партиям, тиражирующим сформированный Кремлем нарратив.

На вопрос в связи с возможностью возвращения в активную политику — создаст ли Кайминьш при этом новую политическую силу или присоединится к существующей — парламентарий ответил, что мужчина должен родить сына, построить дом, убить змею и, может быть, основать партию, но лишь один раз.

Покинув Сейм, Кайминьш сможет более активно заняться сценическим искусством. В настоящее время он работает в качестве актера вместе с режиссером Алвисом Херманисом над спектаклем "Операция "Mindfuck"", который скоро появится в репертуаре Нового Рижского театра. "Мне очень нравится приходить на работу", — сказал Кайминьш о репетициях спектакля.