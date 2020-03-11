Кайминьш пожалуется на Закатистова в комиссию по этике за распространение ложных сведений

Депутат Сейма Артусс Кайминьш обратится к Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям с жалобой на своего бывшего сопартийца, члена KPV LV Атиса Закатистова. Он обвиняет его в распространении ложных сведений.

По словам Кайминьша, Закатистов публично объявил в новостной передаче, что член правления KPV LV Мик Визбулис соврал о том, что не давал согласия на использование своей подписи в сообщении и созыве партии, которое отправлялось по электронной почте.

Закатистов утверждал, что Визбулис сначала дал согласие устно, а потом это отрицал. Кайминьш связался с Визбулисом, и тот сказал ему, что не давал согласия.

Кайминьш подчеркивает, что этический кодекс Сейма предписывает депутатам опираться на факты, их честную интерпретацию и аргументацию. Закатистов же, по его словам, распространил не основанную на фактах информации, навредил депутации Визбулиса и дискредитировал престиж Сейма.

Как сообщалось, ранее депутаты KPV LV обращались в этическую комиссию Сейма с жалобой на Кайминьша и тоже обвинили его в распространении не соответствующей действительности информации.