Как 23 и 24 июня работают торговые центры и Рижский Центральный рынок? Вся информация

В среду, 23 июня, большинство магазинов в торговых центрах работают по укороченному графику, а 24 июня они будут закрыты. Продуктовые магазины в гипермаркетах работают оба дня. 23 июня закупиться на Рижском Центральном рынке можно и на территории под открытым небом и в павильонах, 24 июня — только на улице, павильоны будут закрыты.

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Рижский Центральный рынок



В день Лиго, 23 июня, на улице, на открытой и закрытой территории рынка, а также в Мясном павильоне торговля будет идти с 7.00 до 17.00. В этот день остальные павильоны — Овощной, Гастрономический и Рыбный — работают с 7.30 до 17.00.

23 июня время работы торговых центров на ул. Спикеру 2 и ул. Пуполу 5 — с 9.00 до 17.00.

24 июня все павильоны Центрального рынка, а также торговые центры на ул. Спикеру 2 и ул. Пуполу 5 — будут закрыты! На улице, на открытой и закрытой территории рынка, торговля будет вестись с 7.00 до 18.00.

23 и 24 июня ночной цветочный рынок работает с 19.00 до 7.00.

На так называемом "ночном" крестьянском рынке (улицы Гайзиня, Спикеру, Пуполу) овощами фруктами и зеленью с машин в Янову ночь будут торговать с 17.00 до 7.00.

Торговые центры



23 июня торговые центры Spice, Spice Home, Origo, Akropole, Alfa — работают с 10.00 до 20.00. В этот день время работы торгового центра Sāga — с 10.00 до 17.00, Domina Shopping — с 10.00 до 19.00, Rīga Plaza — с 10.00 до 18.00, Galerija Centrs — c 10.00 до 18.00. Время работы магазинов Galleria Riga будет различным.

В Янов день — 24 июня — все магазины (кроме продуктовых) в упомянутых торговых центрах будут закрыты!

Продуктовые магазины и доставка продуктов



Самые крупные магазины Rimi — гипермаркеты — 23 и 24 июня работают без изменений, по обычному графику. Со временем работы остальных магазинов Rimi можно ознакомиться здесь.

Изменения коснутся доставки продуктов на дом и работы пунктов Rimi Drive.

23 июня заказать продукты на дом и получить заказ в пунктах Rimi Drive можно до 16.00. А в Янов день, 24 июня, доставка работать не будет! 25 июня Rimi Drive начнет работать в 12.00, доставка на дом будет осуществляться с 16.00.

23 июня магазины Maxima работают преимущественно с 8.00 до 21.00 (отдельные магазины с 7.00 или же до 20.00 или же до 22.00). 24 июня — с 10.00 до 22.00 (отдельные магазины — до 21.00 или 23.00). С графиком работы сети Maxima — можно ознакомиться здесь

Barbora — служба доставки Maxima — будет 23 июня работать по обычному графику, с 8.00 до 21.00. В Янов день, 24 июня, доставка будет осуществляться только с 13.00.