Как беженцам не попасть в трудовое и сексуальное рабство?

К сожалению, не все люди, которые предлагают помощь беженцам, делают это с благими намерениями. Война становится катализаторов разных бесчинств. И одна из главных угроз для женщин и детей, пересекающих границы Евросоюза, – похищения в сексуальное и трудовое рабство. Как себя вести, чтобы предотвратить эти ситуации? Где искать поддержку?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Статья была обновлена 30 марта.

Что должно насторожить и как не сесть в машину к преступнику?



Война в Украине и последующий приток украинских граждан актуализировали вопрос об умении людей быстро выявлять риск того, что их могут обмануть. В лучшем случае можно лишиться кошелька и документа, в худшем — попасть в рабство. Границы между Украиной и европейскими странами стали дверью к спасению для многих украинских женщин. Но именно там их поджидают люди, которые в итоге используют беду в собственных корыстных целях. На польской границе беженцев очень активно информируют о том, как не нарваться на преступников. Но негодяи могут повстречаться в любой стране, в том числе и в Латвии.

Простые меры предосторожности:



Если вас кто-то предлагает подвезти с границы Польши или другого места в Латвию – обязательно запишите номер машины, скиньте его близким ( а лучше и фотографию водителя), узнайте точный адрес пункта назначения и расскажите о нем и о планируемой поездке кому-то еще, чтобы ваши знакомые или родственники знали, где вас искать, когда вы должны приехать. Не доверяйте водителю, даже если это женщина. Лучше всего, если водителя вам кто-то порекомендует, и это будет проверенный человек. Судя по информации соцсетей, бывали случаи, когда женщин предлагали довезти бесплатно, а в середине пути либо требовали огромную сумму денег, либо просили оплатить натурой.

Если вас кто-то предлагает подвезти с границы Польши или другого места в Латвию – обязательно запишите номер машины, скиньте его близким ( а лучше и фотографию водителя), узнайте точный адрес пункта назначения и расскажите о нем и о планируемой поездке кому-то еще, чтобы ваши знакомые или родственники знали, где вас искать, когда вы должны приехать. Не доверяйте водителю, даже если это женщина. Лучше всего, если водителя вам кто-то порекомендует, и это будет проверенный человек. Судя по информации соцсетей, бывали случаи, когда женщин предлагали довезти бесплатно, а в середине пути либо требовали огромную сумму денег, либо просили оплатить натурой.

По приезду в Латвию необходимо зарегистрироваться в ближайшем центре поддержки беженцев (в Риге это на ул. Калькю,1), где вам подробно расскажут о доступной поддержке. Любую информацию нужно проверять, не будьте слишком доверчивы;

По приезду в Латвию необходимо зарегистрироваться в ближайшем центре поддержки беженцев (в Риге это на ул. Калькю,1), где вам подробно расскажут о доступной поддержке. Любую информацию нужно проверять, не будьте слишком доверчивы;

Никому не давайте в руки ваши документы. Паспорт может стать поводом для манипуляций.

Никому не давайте в руки ваши документы. Паспорт может стать поводом для манипуляций.

Никому не отдавайте свой телефон;

Никому не отдавайте свой телефон;

Если вы чувствуете, что находитесь в опасности, позвоните по номеру 110, 112 или найдите ближайший полицейский участок. Вы также можете обратиться в любой Центр поддержки беженцев за помощью;

Если вы чувствуете, что находитесь в опасности, позвоните по номеру 110, 112 или найдите ближайший полицейский участок. Вы также можете обратиться в любой Центр поддержки беженцев за помощью;

С осторожностью относитесь к новым и заманчивым предложениям по работе от незнакомцев. Предложение о работе нужно тщательно проверить! Посоветуйтесь с кем-то, в том же центре беженцев, с местными родственниками или друзьями;

С осторожностью относитесь к новым и заманчивым предложениям по работе от незнакомцев. Предложение о работе нужно тщательно проверить! Посоветуйтесь с кем-то, в том же центре беженцев, с местными родственниками или друзьями;

Полагайтесь и на свою интуицию! Если что-то кажется неправильным, сомнительным — избегайте этой ситуации.

Если у вас возникло опасение, что кто-то попал в трудовое или сексуальное рабство?



Есть моменты, которые в поведении других людей должны насторожить. Например, если вы видите, что:

– человека сопровождает подозрительный компаньон, который распоряжается его имуществом и документами;

– у человека есть признаки физического насилия;

– человек лжет или не предоставляет правдивой информации, особенно в тех случаях, когда кажется, что он вынуждено солгать;

– предлагается заманчивое предложение о работе, но очень расплывчатое и подозрительное;

Любые другие признаки того, что человек подвергается обману, манипулированию, влиянию с целью продажи, например, сексуальная эксплуатация, трудовая эксплуатация или принуждение к попрошайничеству — это повод не оставаться равнодушными и позвонить по телефонам 110, 112.

Обратиться за помощью нужно, если:



Вас держат в долговом рабстве;

Вас держат в долговом рабстве;

Если вами манипулируют, обманывают или шантажируют;

Если вами манипулируют, обманывают или шантажируют;

Заставляют работать против воли;

Заставляют работать против воли;

Принуждают заниматься проституцией;

Принуждают заниматься проституцией;

Не выполняют условия договора или соглашения;

Не выполняют условия договора или соглашения;

Лишили документов, вы не знаете, что делать.

Где искать помощь?



В Латвии есть круглосуточная горячая линия по борьбе с торговлей людьми (+371) 28612120 – позвонив по этому телефону можно получить информацию о необходимых действиях в конкретной ситуации и использовать ее как один из ресурсов, если потребуется помощь в случаях торговли людьми в Латвии или за границей. Операторы говорят на английском, русском и латышском языках.

В Латвии есть круглосуточная горячая линия по борьбе с торговлей людьми (+371) 28612120 – позвонив по этому телефону можно получить информацию о необходимых действиях в конкретной ситуации и использовать ее как один из ресурсов, если потребуется помощь в случаях торговли людьми в Латвии или за границей. Операторы говорят на английском, русском и латышском языках.

Государственная полиция – телефон 112 или 110

Государственная полиция – телефон 112 или 110

Ассоциация Patvērums "Drošā māja ("Приют "Надежный дом""), ул. Лачплеша 75 -1Б, Рига, тел.: (+371) 67898343, (+371) 28612120, e-mail: drosa.maja@gmail.com, www.patverums-dm.lv

Ассоциация Patvērums "Drošā māja ("Приют "Надежный дом""), ул. Лачплеша 75 -1Б, Рига, тел.: (+371) 67898343, (+371) 28612120, e-mail: drosa.maja@gmail.com, www.patverums-dm.lv

Ассоциация Centrs MARTA ("Центр "Марта""), ул. Матиса 49 — 3, тел.: (+371) 67378539, эл. почта: centrs@marta.lv, www.marta.lv

Ассоциация Centrs MARTA ("Центр "Марта""), ул. Матиса 49 — 3, тел.: (+371) 67378539, эл. почта: centrs@marta.lv, www.marta.lv

Телефон поддержки жертв преступлений, в будние дни с 7:00 до 22:00 — тел.: +371 116006 Сайт о торговле людьми (на латышском и английском языках)



На этой неделе Министерство внутренних дел выпустило плакат, где графически изображены разные ситуации, в которые могут попасть люди и даны номера телефонов, куда обращаться за помощью. Плакаты доступны в Центрах беженцев. Возьмите себе такой!

Еще несколько документов:

- Гид по правам человека

- Организации, которые могут помочь в сложных ситуациях, связанных с правами человека.

Что делает в этом направлении государство?



Министр внутренних дел Мария Голубева 25 марта сообщила, что МВД подготовит решения для защиты прибывающих в Латвию украинских беженцев от рисков торговли людьми.

Посещавший Латвию специальный представитель и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по борьбе с торговлей людьми Валиант Ричи сообщил, в целом вопросы борьбы с торговлей людьми в Латвии очень хорошо скоординированы, учреждения обладают обширными знаниями, работают прозрачно, а вовлеченные стороны творчески подходят к поиску решений.

Он отметил, что Латвия многое сделала для выявления и предотвращения эксплуатации труда, и добилась в этой области гораздо большего успеха, чем другие страны. Существует также механизм наказания виновных и конфискации их имущества.

Однако Ричи обратил внимание на то, что когда-то Латвия была только страной происхождения торговли людьми, а теперь стала транзитной или даже страной назначения для торговли людьми. Пандемия и война, которую Россия ведет в Украине, еще больше влияют на ситуацию с торговлей людьми в целом.

Сейчас Латвия сталкивается с различными проблемами, которые можно решить, задействовав финансовый сектор, а также борясь с сексуальной эксплуатацией в Интернете и трудовой эксплуатацией по всей цепочке поставок.

Хотя случаев сексуальной эксплуатации в Латвии очень мало, исследования и опыт показывают, что они возможны. Например, в статистике за 2020 год случаев торговли детьми нет, хотя практика показывает обратное.

"Мой опыт посещения стран ОБСЕ показывает: все зависит от размера рынка и размера онлайн-рынка. В Латвии много сайтов, где можно получить сексуальные услуги. Мне кажется, что ответственные лица не смогли выявить или увидеть какие-либо случаи принудительной сексуальной эксплуатации. То же самое касается детей и подростков, которых часто используют онлайн, поэтому необходимо принимать меры по борьбе с такими инцидентами и оказывать помощь пострадавшим", — сказал Ричи.

По словам Ричи, в Латвии много случаев сутенерства. И в основе лежит сексуальная эксплуатация.

Голубева согласилась с тем, что Латвии следует уделять больше внимания онлайн-эксплуатации и торговле детьми. Из-за развязанной Россией войны в Украине Латвии придется создавать новые механизмы мониторинга уязвимости и рисков украинских гражданских лиц, проживающих в Латвии или следующих транзитом через нашу страну. "Нужно сделать так, чтобы они не стали жертвами торговли людьми, что, к сожалению, не исключается в свете европейского опыта", — добавил она.

Ричи отметил, что эксперты уже заметил, что в поисковых запросах в Интернете чаще стали использоваться словосочетания "украинские женщины", "украинские девушки".