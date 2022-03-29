Как беженцу из Украины найти работу в Латвии?

Где искать работу, как оформить рабочие отношения с работодателями, кем украинцы могут работать, нужно ли знание латышского языка и какое денежное вознаграждение можно получить за труд. Об этом подробнее в подборке Delfi.

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Какие законы для трудоустройства в Латвии нужно изучить?



14 марта, вступил в силу установленный Кабинетом министров порядок, в каком жители Украины (беженцы) могут проживать в Латвии, в том числе работать. Отдельно в другом законе — по поддержке гражданских жителей Украины — оговорен механизм помощи в Латвии, который предусматривает и выплату пособия по началу трудовой деятельности.

Вопросами трудоустройства жителей Украины занимается Государственное агентство занятости (NVA). На странице этого учреждения есть подробная инструкция как искать работу и кто в этом может помочь.

Также перед началом трудовой деятельности в Латвии рекомендуем прочитать Закон о труде, действующий в нашем государстве. Требования этого закона едины для всех жителей страны. Документ на русском языке

Более компактно о трудовых отношениях (договоре, зарплате, отпуске, социальном страховании, безопасной рабочей среде) написано здесь

Когда можно начать работу в Латвии?



Вы можете начать трудовые отношения только после того, как оформите долгосрочную визу с правом на трудоустройство. Ее можно оформить в Рижском центре поддержки гражданских украинских беженцев по адресу ул. Калькю, 1. Или в любом самоуправлении за пределами Риги узнать, как оформить визу в том регионе, где вы временно проживаете — в территориальных отделениях УДГМ за пределами Риги https://www.pmlp.gov.lv/lv/filiales

Также визу можно оформить по почте или курьером, отправив документы в: Миграционный отдел УДГМ в Риге, Чиекуркална 1. линия 1, к-3, LV-1026 или любое территориальное отделение за пределами Риги

Документы, необходимые для оформления визы:

копия паспорта (паспорт и страницы с визами и/или отметками о пересечении границы).

при отправке документов по почте — фото 35мм х 45мм обязательно, при подаче документов лично, фото не требуется.

анкета на долгосрочную визу.



Виза будет выдана там же, где она была запрошена. Оформление визы производится бесплатно.

Узнайте подробнее о процесс оформления визы здесь

Телефон УДГМ +371 67209422 и +371 67209400 (понедельник — четверг 8:30 — 16:00; пятница 9:00 — 15:00) Вы имеете право обращаться и получать ответы на понятном вам языке, а также запрашивать услуги переводчика.

Нужны ли знания государственного языка?



Не всегда. Можно работать без знания государственного языка при условии, что это не мешает выполнению прямых обязанностей. Да. Например вакансии, которые приводятся на этой платформе — www.ukraine-latvia.com/jobs, не требуют владения латышским языком. Отдельные вакансии для украинцев собраны на сайтах nva.gov.lv и cv.lv

Основным языком общения на работе будет английский или русский.

Какой должна быть зарплата?



При трудоустройстве иностранцев работодатели обязаны были обеспечивать заработную плату не ниже средней брутто-зарплаты в Латвии в предыдущем году. Однако этого не требуется при трудоустройстве украинцев. То есть зарплата беженцев из Украины будет такая же, как и у местных жителей.

Для информации: в третьем квартале 2021 года средняя брутто-зарплата в стране за полную рабочую ставку составляла 1 280 евро в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (данных за четвертый квартал к моменту написания материала — 17.03.2022 еще не было).

Кто должен оплачивать поездки на работу?



Первые 90 дней вы можете бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта ( в том числе поездов) на внутригородских и региональных маршрутах, если при себе есть документ, удостоверяющий личность. Карточки на бесплатный проезд выдаются в Рижском центре беженцев, на Калькю,1. О том, будет ли продлен срок бесплатного проезда, пока не сообщалось.



Могу ли я работать фармацевтом и врачом?



Законодательство позволяет провизорам и помощникам провизоров из Украины работать в местных аптеках. В этом случае специалисты могут работать с клиентами под непосредственным контролем фармацевта.

Аптеки, оптовые базы или медицинские учреждения могут принять на работу фармацевта или его помощника, если он сможет контактировать с клиентами (например, с помощью переводчика), в том числе предоставлять информацию в понятной форме, а также общаться с персоналом аптеки.

В закон также были включены облегченные условия для профессиональной деятельности медицинских работников, приехавших из Украины. То есть врачи, медсестры, фельдшеры и санитары могут работать в больницах и клиниках нашей страны.

Обратите внимание, одна из крупнейших клинических университетских больниц Латвии — РИжская Восточная университетская больница приглашает к себе коллег из Украины и дает подробное описание, как действовать, чтобы попасть к ним на работу

Могут ли я работать таксистом?



Да, можете. Для этого тоже не требуются знания государственного языка. Также гражданам Украины не нужно доказывать, что им не запрещено управлять транспортным средством, если водительское удостоверение было выдано за границей.

Чтобы зарегистрироваться в Регистре водителей такси, в отношении граждан Украины не выдвигается требование о знании государственного языка, а также не требуется подтверждение об отсутствии запрета на использование водительских прав, которая обычно необходима в случаях, если водительское удостоверение было выдано за рубежом.

Чтобы зарегистрироваться в качестве таксиста, жителям Украины, помимо заявления на осуществление коммерческих транспортных пассажироперевозок нужно подать следующие документы:

копию вида на жительства или визы с правом на трудоустройство, полученных на основании третьего пункта закона о поддержке гражданского населения Украины;

копию водительского удостоверения;

фотографию водителя;

Кем еще могу работать в Латвии?



Вы можете работать учителем или осуществлять функцию присмотра за детьми (то есть работать няней) без знаний госязыка, если участвуете только в процессе воспитания и ухода за несовершеннолетними детьми из Украины.

Работодатель может принять вас на любую другую работу даже без знания государственного языка, если это не мешает выполнению трудовых обязанностей.

Для украинских беженцев латвийские работодатели уже предлагают возможности трудоустройства по разным профессиям. Хотя большинство вакансий относится к простым профессиям, есть работа для врачей, медсестр, разработчиков приложений, программистов, специалистов по обслуживанию клиентов и других высококвалифицированных соискателей работы из Украины.

Более подробная информация о том, как можно подать заявление через филиалы агентства доступна на сайте

На 13 марта 2022 года на портале NVA уже было более 4,2 тысяч вакансий, которые 534 латвийских работодателя предлагали украинским беженцам. Больше всего вакансий в следующих сферах:

Производство (1501),

Строительство/Недвижимость (948),

Кейтеринг/Пищевая промышленность (332),

Услуги (300), Транспорт/Логистика (240),

Сельское хозяйство/Окружающая среда (223),

Туризм/ Гостиницы (147),

Продажи/Маркетинг (138),

Здравоохранение/Социальное обеспечение (110),

Электроника/Энергетика/Электричество (57).



Более подробная информация о вакансиях и для работодателей доступна на сайте NVA здесь



Могу ли я работать неполный рабочий день?



Да, существует много вакансий на неполный рабочий день. Просмотрите метки рядом с вакансиями на https://ukrainetolatvia.teamtailor.com/, чтобы найти варианты работы с неполным рабочим днем ​​или с гибким графиком.



Могу ли я подать заявку на несколько вакансий?



Да, можно подать свою заявку на любое количество понравившихся вакансий и проходить любое количество собеседований.



Какая минимальная зарплата в Латвии?



Минимальная заработная плата для работников, занятых полный рабочий день, составляет 500 евро* в месяц до вычета налогов (брутто).

*16 430 грн (100 грн равняется ~3 евро)

В объявлениях о работе могут указываться как брутто, так и нетто-заработки. Будьте внимательны!

Полагаются ли какие-то пособия?



Как только вы начали трудовые отношения, то можете оформить одноразовое пособие по началу трудовой деятельности в размере одной минимальной месячной зарплаты. Эта сумма не облагается подоходным налогом с жителей. То есть работник может единоразово получить 500 евро. Чтобы получить это пособие нужно написать заявление в Государственное агентство занятости в течение одного месяца с момента возникновения трудовых отношений. Это можно сделать на ул. Калькю, 1. Или в любом филиале NVA

В свою очередь работодатель, если принимает на работу резидента Украины, имеет право получить грант от Государственного агентства занятости в размере одной минимальной месячной заработной платы — 500 евро, которые также выплатит в качестве части первой зарплаты работнику.

Нужно ли работнику-беженцу проходить медицинский осмотр?



Работодатель вправе принять вас на работу без первого обязательного медицинского осмотра. Осмотр не потребуется на срок до трех месяцев со дня заключения трудового договора. Однако это исключение не распространяется на первичный медицинский осмотр лиц, которые будут работать в особых условиях (работы повышенной опасности).



Нужен ли беженцам для работы Covid-сертификат?



Наличие сертификата все еще является обязательным при выполнении определенных работ. Отсутствие вакцинации может стать препятствием для работы с людьми, например, в обслуживании клиентов, в детском саду или школе, в здравоохранении, для работников мест заключений и соцработников в пансионатах.

С 1 апреля беженцы из Украины, которые устроились на такую работу без сертификата о прививках или перенесенном заболевании Covid-19, должны в течение двух недель после трудоустройства начать первичную вакцинацию. Вакцинацию нужно завершить в течение семи дней, по укороченной схеме.

Как получать деньги? Можно ли открыть счет в латвийских банках?



Латвийское государство предоставляет гражданскому лицу Украины платежный счет в любом кредитном учреждении (базовый счет в понимании Закона о платежных услугах и электронных деньгах), независимо от того, соответствует ли гражданин Украины пункту второму статьи 97.2. Закона о платежных услугах и электронных деньгах , то есть даже если беженец не является резидентом ЕС.

Статья составлена по материалам

https://ukrainetolatvia.teamtailor.com/

https://www.ukraine-latvia.com/ru

https://www.nva.gov.lv/lv/ukrainski-civilno-naselennya-yaki-shukayut-robochi-miscya