Как будет выглядеть Дом конгрессов после реконструкции? Во второй тур конкурса прошли шесть эскизов
Foto: Publicitātes attēli

Для второго тура конкурса проектов по перестройке Рижского дома конгрессов в Рижскую филармонию международное жюри отобрало шесть эскизов.

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До объявления результатов второго тура участники конкурса остаются анонимными, а дополнения к эскизам должны быть представлены в течение 18 недель, сообщила представитель Рижского самоуправления Солвита Бренце-Каусте.

Итоги второго тура конкурса — три призовых места — будут объявлены в конце этого года.

Эскизы, которые прошли во второй тур конкурса:

Mets 9_RIG19900504

Mets 17_EKADEFT

Mets 18_M0L7Y21T0L8

Mets 21_RCFNIL4

Mets 34_Baltic Shine

Mets 37_TAKE FIVE

В целом на конкурс по реконструкции Рижского Дома конгрессов для нужд Рижской филармонии было подано 38 предложений. Все представленные на конкурс работы можно посмотреть в Рижском Доме конгрессов с 12 по 16 июня.

Эпопея со строительством в Риге акустического концертного зала тянется уже много лет. После продолжительных и бурных дискуссий были отвергнуты идеи сноса здания Всемирного торгового центра (бывший ЦК компартии на ул. Элизабетес), строительства концертного зала на Андрейсале, дамбе АВ и выбран вариант перестройки Дома конгрессов.

Рижская филармония станет резиденцией Латвийского национального симфонического оркестра, Хора Латвийского радио и биг-бэнда Латвийского радио, а также Latvijas Koncerti.

Максимальная сумма, которую Рижская дума предусмотрела на проектирование и авторский надзор, составляет 3,511 миллиона евро. Договор планируется заключить в конце 2023 года.

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