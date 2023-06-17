Как будет выглядеть Дом конгрессов после реконструкции? Во второй тур конкурса прошли шесть эскизов

Для второго тура конкурса проектов по перестройке Рижского дома конгрессов в Рижскую филармонию международное жюри отобрало шесть эскизов.

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До объявления результатов второго тура участники конкурса остаются анонимными, а дополнения к эскизам должны быть представлены в течение 18 недель, сообщила представитель Рижского самоуправления Солвита Бренце-Каусте.

Итоги второго тура конкурса — три призовых места — будут объявлены в конце этого года.

Эскизы, которые прошли во второй тур конкурса:

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В целом на конкурс по реконструкции Рижского Дома конгрессов для нужд Рижской филармонии было подано 38 предложений. Все представленные на конкурс работы можно посмотреть в Рижском Доме конгрессов с 12 по 16 июня.

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