Как будет выглядеть Дом конгрессов после реконструкции? Во второй тур конкурса прошли шесть эскизов

Для второго тура конкурса проектов по перестройке Рижского дома конгрессов в Рижскую филармонию международное жюри отобрало шесть эскизов.
До объявления результатов второго тура участники конкурса остаются анонимными, а дополнения к эскизам должны быть представлены в течение 18 недель, сообщила представитель Рижского самоуправления Солвита Бренце-Каусте.
Итоги второго тура конкурса — три призовых места — будут объявлены в конце этого года.
Эскизы, которые прошли во второй тур конкурса:
Mets 9_RIG19900504
Mets 17_EKADEFT
Mets 18_M0L7Y21T0L8
Mets 21_RCFNIL4
Mets 34_Baltic Shine
Mets 37_TAKE FIVE
В целом на конкурс по реконструкции Рижского Дома конгрессов для нужд Рижской филармонии было подано 38 предложений. Все представленные на конкурс работы можно посмотреть в Рижском Доме конгрессов с 12 по 16 июня.
Эпопея со строительством в Риге акустического концертного зала тянется уже много лет. После продолжительных и бурных дискуссий были отвергнуты идеи сноса здания Всемирного торгового центра (бывший ЦК компартии на ул. Элизабетес), строительства концертного зала на Андрейсале, дамбе АВ и выбран вариант перестройки Дома конгрессов.
Рижская филармония станет резиденцией Латвийского национального симфонического оркестра, Хора Латвийского радио и биг-бэнда Латвийского радио, а также Latvijas Koncerti.
Максимальная сумма, которую Рижская дума предусмотрела на проектирование и авторский надзор, составляет 3,511 миллиона евро. Договор планируется заключить в конце 2023 года.