"Как будто террористы ворвались". Пабрикс рассказал о ЧП, случившемся на саммите НАТО в Мадриде

Приехав на фестиваль общения Lampa в Цесис прямиком с саммита НАТО в Мадриде, министр обороны Артис Пабрикс поделился с собравшимися результатами и впечатлениями из закулисья мероприятия. По его словам, если бы отдельные эпизоды случились в Латвии, вся пресса бы сразу написала, что это полный провал.

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Министр не скрывал удовлетворения от того, к каким результатам пришли переговоры. Если еще два года назад на саммите в Лондоне были настроения, что НАТО себя изжило и большой опасности нет. То в этот раз все признали, что ситуация очень серьезная. Россию признали реальной и прямой военной угрозой, Китай — потенциальной угрозой. Поменяли язык в отношении защиты от России: было сдерживание, теперь — сдерживание и оборона. В отношении Китая язык помягче, но привлекается внимание гибридным и киберугрозам.

Все члены НАТО теперь по-новому относятся к укреплению восточного фланга, считает Пабрикс. Раньше концепция была "если страны Балтии завоюют — мы их потом отвоюем. Теперь "готовы защищать каждый миллиметр территории сразу". Были приняты решения об увеличении скорости реагирования, расширении и укреплении контингента в Балтии. Удалось договориться с Турцией о вступлении в альянс Швеции и Финляндии, что дает другую глубину обороны в Балтии. "В итоге мы сильнее любой страны Центральной Европы, не считая французского ядерного арсенала", — считает министр.

Пабрикс пошел навстречу пожеланиям публики и приоткрыл закулисье саммита.

"Министры обороны сидели в одном зале, министры иностранных дел — в другом. Все без телефонов. Около десяти вечера слышим сильный грохот, как будто террористы ворвались. Оказалось… в соседнем зале дверь и полстены обрушились".

Еще два казуса случилось, с Пабриксом и канадским министром. Три дня они трудились над текстом декларации, а когда надо было идти на пресс-конференцию, перед их ноcом захлопнулась дверь: "Дергали-дергали — еле выбрались… Пошли подписывать декларации, а лампы всем светят прямо в глаза. Ничего, встали на стулья, начали регулировать лампочки".

Обращая внимание на свою настойчивость в защите интересов Латвии, Пабрикс рассказал о своей встрече с "министром одного большого государства". "Говорю ему, я сейчас первый скажу!" А он: "О, нет, снова ты, Артис!" И схватился за голову. Впрочем, дальше все пошло как по маслу.

Если бы все это было в Латвии, по мнению Пабрикса, в добрых национальных традициях все бы уже посыпали себе пеплом голову, а на самом деле, должны гордиться — Латвия стояла на своем даже там, где Литва с Эстонией отступили.

28-30 июня в Мадриде прошел саммит НАТО, который утвердил новую Cтратегическую концепцию альянса. Россия была названа "самой значительной и прямой угрозой", а не "стратегическим партнером", как раньше. Страны НАТО договорились о "долгосрочной поддержке" Украины, дальнейшем увеличении военных расходов и создании фонда в один миллиард долларов для инвестиций в инновационные разработки. Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию присоединиться к альянсу.