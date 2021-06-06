Как будут выглядеть думы в крупнейших городах Латвии
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5 июня в Латвии прошли выборы в местные самоуправления. DELFI обобщает информацию, предоставленную Центральной избирательной комиссией, о том, кто будет управлять крупнейшими городами Латвии.

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Даугавпилс: семь мандатов гарантируют "Согласию" пост мэра

"Согласие"

  • Андрей Элксниньш, депутат городской думы.
  • Валерий Кононов, депутат городской думы.
  • Михаил Лавренов, депутат городской думы.
  • Анатолий Гржибовский, депутат городской думы.
  • Наталия Кожанова, депутат городской думы.
  • Виктория Споране-Худоян.
  • Ивета Юкшинска.

Наша партия

  • Игорь Прелатов, мэр Даугавпилса.
  • Ливия Янковска, заместитель мэра.
  • Мечислав Трусковский.

Список Латгальской партии и "Для развития Латвии"

  • Янис Лачплесис, депутат городской думы.
  • Янис Дукшинскис, депутат городской думы.

Партия Даугавпилсского края

  • Петерис Дзалбе
  • Иварс Шкинчс

Русский союз Латвии

  • Алексей Васильев.

Лиепая: 11 мандатов у коалиции

Лиепайская партия

  • Гунарс Ансиньш, заместитель мэра Лиепаи.
  • Улдис Сескс, бывший мэр Лиепаи.
  • Хелвийс Валцис, депутат городской думы.
  • Вилнис Витковскис, депутат городской думы.
  • Эдвинс Стрикс, депутат городской думы.
  • Улдис Хмелевскис, депутат городской думы.

Латвийское объединение регионов

  • Янис Вилнитис, мэр Лиепаи.
  • Атис Декснис
  • Линда Матисоне, депутат городской думы, председатель правления AS Lauma Lingerie.
  • Агрис Мертенс, травматолог-ортопед.
  • Модрис Швейдукс, депутат городской думы.

"Согласие"

  • Людмила Рязанова.
  • Хелена Гериловича.

Список Движение "За!", "Новое "Единство"" и "Прогрессивные"

  • Даце Блуке, в прошлом депутат Сейма.

Национальное объединение

  • Улдис Липскис.

Елгава: СЗК потерял один мандат

Союз зеленых и крестьян

  • Андрис Равиньш, мэр Елгавы
  • Рита Вецтиране
  • Минтаутас Бушкевицс
  • Инесе Бандениеце
  • Марис Миелавс
  • Вилис Левченокс

"Новое "Единство""

  • Айгарс Рублис
  • Андрис Томашунс

Национальное объединение

  • Юрис Стродс
  • Робертс Шлегелмилхс

Движение "За"!

  • Улдис Думиньш
  • Мартиньш Дагис

Русский союз Латвии

  • Андрей Пагор

Латвийское объединение регионов

  • Гунарс Курловичс

"Согласие"

  • Зента Третьяк

Юрмала: триумф зеленых крестьян

Союз зеленых и крестьян

  • Гатис Трукснис, мэр Юрмалы.
  • Рита Спроге
  • Даце Риньке
  • Ирена Каусиниеце
  • Иева Таранда
  • Инесе Карклиня
  • Янис Лединьш
  • Анита Адияне

Национальное объединение

  • Андрис Чуда
  • Роландс Парасигс-Парасиньш

"Согласие"

  • Лариса Лоскутова
  • Андрей Морозов

"Тебе, Юрмале!"

  • Мартиньш Стулпиньш
  • Улдис Кронблумс

"Новое Единство" и "Движение За!"

  • Интс Далдерис

Вентспилс: 7 из 13 мандатов у партии Лембергса

"Латвии и Вентспилсу"

  • Айвар Лембергс, мэр Вентспилса.
  • Кристине Лемберга, супруга Айвара Лембергса.
  • Дидзис Ошениекс, депутат городской думы.
  • Гунтис Блумбергс, депутат городской думы.
  • Игета Гредзена, депутат городской думы.
  • Янис Витолиньш, депутат городской думы.
  • Андрис Григалис, депутат городской думы.

"Для развития Латвии"

  • Эдгарс Чепорюс, председатель совета Kurzemes radio.
  • Нормундс Пуполс, член правления SIA NP Sports.

"Новое "Единство"", Латвийское объединение регионов

  • Гиртс Валдис Кристовскис.
  • Даце Корна.

Новая консервативная партия

  • Бруно Юршевицс, помощник депутата Сейма.

Национальное объединение

  • Карлис Вочтавс, член правления Ventspils hokeja savienība.

Резекне: "Согласие" контролирует 8 из 13 мандатов

"Согласие"

  • Александр Барташевич, мэр Резекне.
  • Алексей Грехов, депутат городской думы.
  • Владимир Богданов, депутат городской думы.
  • Алексей Стец, депутат городской думы.
  • Лидия Остапцева, депутат городской думы.
  • Ольга Строде, депутат городской думы.
  • Александр Иришин, депутат городской думы.

Общий список Национального объединения, "Нового "Единства", Латвийского объединения регионов, Латгальской партии и Латвийской зеленой партии

  • Инара Гроце, депутат городской думы.
  • Язеп Корсакс, депутат городской думы.
  • Юрис Гунтис Вяксе, депутат городской думы.

Новая консервативная партия

  • Волдемар Платацис.

"Прогрессивные"

  • Лейла Расима.

Валмиера, Валмиерский край: уверенная победа партии мэра

"Валмиере и Видземе"

  • Янис Байкс, мэр Валмиеры
  • Ричардс Гайлумс,
  • Янис Олманис,
  • Гунтис Гладкинс,
  • Янис Скрастиньш,
  • Гуна Кибеле,
  • Томс Упренс,
  • Янис Дайнис,
  • Андрис Клеперс,
  • Гунтарс Штромбергс,
  • Рейнис Муйжниекс,
  • Каспарс Клявиньш.

Союз “зеленых” и крестьян

  • Харийс Рокпелнис,
  • Юрис Яковинс,
  • Вугарс Эцманис,
  • Эдгарс Гранданс.

Национальное объединение

  • Янис Грасбергс,
  • Марекс Берзиньш.

"Новое Единство"

  • Янис Упениекс.
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