Как будут выглядеть думы в крупнейших городах Латвии

5 июня в Латвии прошли выборы в местные самоуправления. DELFI обобщает информацию, предоставленную Центральной избирательной комиссией, о том, кто будет управлять крупнейшими городами Латвии.
Даугавпилс: семь мандатов гарантируют "Согласию" пост мэра
"Согласие"
- Андрей Элксниньш, депутат городской думы.
- Валерий Кононов, депутат городской думы.
- Михаил Лавренов, депутат городской думы.
- Анатолий Гржибовский, депутат городской думы.
- Наталия Кожанова, депутат городской думы.
- Виктория Споране-Худоян.
- Ивета Юкшинска.
Наша партия
- Игорь Прелатов, мэр Даугавпилса.
- Ливия Янковска, заместитель мэра.
- Мечислав Трусковский.
Список Латгальской партии и "Для развития Латвии"
- Янис Лачплесис, депутат городской думы.
- Янис Дукшинскис, депутат городской думы.
Партия Даугавпилсского края
- Петерис Дзалбе
- Иварс Шкинчс
Русский союз Латвии
- Алексей Васильев.
Лиепая: 11 мандатов у коалиции
Лиепайская партия
- Гунарс Ансиньш, заместитель мэра Лиепаи.
- Улдис Сескс, бывший мэр Лиепаи.
- Хелвийс Валцис, депутат городской думы.
- Вилнис Витковскис, депутат городской думы.
- Эдвинс Стрикс, депутат городской думы.
- Улдис Хмелевскис, депутат городской думы.
Латвийское объединение регионов
- Янис Вилнитис, мэр Лиепаи.
- Атис Декснис
- Линда Матисоне, депутат городской думы, председатель правления AS Lauma Lingerie.
- Агрис Мертенс, травматолог-ортопед.
- Модрис Швейдукс, депутат городской думы.
"Согласие"
- Людмила Рязанова.
- Хелена Гериловича.
Список Движение "За!", "Новое "Единство"" и "Прогрессивные"
- Даце Блуке, в прошлом депутат Сейма.
Национальное объединение
- Улдис Липскис.
Елгава: СЗК потерял один мандат
Союз зеленых и крестьян
- Андрис Равиньш, мэр Елгавы
- Рита Вецтиране
- Минтаутас Бушкевицс
- Инесе Бандениеце
- Марис Миелавс
- Вилис Левченокс
"Новое "Единство""
- Айгарс Рублис
- Андрис Томашунс
Национальное объединение
- Юрис Стродс
- Робертс Шлегелмилхс
Движение "За"!
- Улдис Думиньш
- Мартиньш Дагис
Русский союз Латвии
- Андрей Пагор
Латвийское объединение регионов
- Гунарс Курловичс
"Согласие"
- Зента Третьяк
Юрмала: триумф зеленых крестьян
Союз зеленых и крестьян
- Гатис Трукснис, мэр Юрмалы.
- Рита Спроге
- Даце Риньке
- Ирена Каусиниеце
- Иева Таранда
- Инесе Карклиня
- Янис Лединьш
- Анита Адияне
Национальное объединение
- Андрис Чуда
- Роландс Парасигс-Парасиньш
"Согласие"
- Лариса Лоскутова
- Андрей Морозов
"Тебе, Юрмале!"
- Мартиньш Стулпиньш
- Улдис Кронблумс
"Новое Единство" и "Движение За!"
- Интс Далдерис
Вентспилс: 7 из 13 мандатов у партии Лембергса
"Латвии и Вентспилсу"
- Айвар Лембергс, мэр Вентспилса.
- Кристине Лемберга, супруга Айвара Лембергса.
- Дидзис Ошениекс, депутат городской думы.
- Гунтис Блумбергс, депутат городской думы.
- Игета Гредзена, депутат городской думы.
- Янис Витолиньш, депутат городской думы.
- Андрис Григалис, депутат городской думы.
"Для развития Латвии"
- Эдгарс Чепорюс, председатель совета Kurzemes radio.
- Нормундс Пуполс, член правления SIA NP Sports.
"Новое "Единство"", Латвийское объединение регионов
- Гиртс Валдис Кристовскис.
- Даце Корна.
Новая консервативная партия
- Бруно Юршевицс, помощник депутата Сейма.
Национальное объединение
- Карлис Вочтавс, член правления Ventspils hokeja savienība.
Резекне: "Согласие" контролирует 8 из 13 мандатов
"Согласие"
- Александр Барташевич, мэр Резекне.
- Алексей Грехов, депутат городской думы.
- Владимир Богданов, депутат городской думы.
- Алексей Стец, депутат городской думы.
- Лидия Остапцева, депутат городской думы.
- Ольга Строде, депутат городской думы.
- Александр Иришин, депутат городской думы.
Общий список Национального объединения, "Нового "Единства", Латвийского объединения регионов, Латгальской партии и Латвийской зеленой партии
- Инара Гроце, депутат городской думы.
- Язеп Корсакс, депутат городской думы.
- Юрис Гунтис Вяксе, депутат городской думы.
Новая консервативная партия
- Волдемар Платацис.
"Прогрессивные"
- Лейла Расима.
Валмиера, Валмиерский край: уверенная победа партии мэра
"Валмиере и Видземе"
- Янис Байкс, мэр Валмиеры
- Ричардс Гайлумс,
- Янис Олманис,
- Гунтис Гладкинс,
- Янис Скрастиньш,
- Гуна Кибеле,
- Томс Упренс,
- Янис Дайнис,
- Андрис Клеперс,
- Гунтарс Штромбергс,
- Рейнис Муйжниекс,
- Каспарс Клявиньш.
Союз “зеленых” и крестьян
- Харийс Рокпелнис,
- Юрис Яковинс,
- Вугарс Эцманис,
- Эдгарс Гранданс.
Национальное объединение
- Янис Грасбергс,
- Марекс Берзиньш.
"Новое Единство"
- Янис Упениекс.