Как действовать, если у одноклассника положительный тест на Covid-19
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В редакцию Delfi.lv обратился читатель, который попросил рассказать, как действовать родителям, если у одноклассника ребенка оказался положительный результат теста на Covid-19. Отвечает представитель отдела коммуникации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.

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На данный момент в образовательных учреждениях проводится два типа тестов - лабораторный скрининг-тест, в рамках которого получают общий результат класса, и индивидуальные антигенные тесты.

Если положительным оказался скрининг-тест, значит нужно выяснить, кто именно из школьников заболел. "В этом случае каждый школьник должен сдать лабораторный тест на Covid-19. Каким образом это будет организовано - каждый сам должен обращаться в лабораторию или же тестирование будет организовано в школе в сотрудничестве с лабораторией - каждая школа решает индивидуально. Например, в сельских регионах лаборатория может находиться далеко, поэтому тестирование скорее проведут в школе. В Риге и крупных городах может быть иная ситуация", - отметила представитель SPKC.

Если положительным оказался индивидуальный антигенный тест, то в этом случае лабораторный тест проводит ученик, у которого результат оказался положительным.

В обоих случаях необходимо установить круг контактных лиц - если ребенок был в школе, то контактными являются все одноклассника и учителя, которые были в контакте. "В том числе и, например, директор, который заходил в класс, чтобы что-то сообщить", - описывает ситуацию Илзе Арая. Если положительный индивидуальный тест, то нужно дальше устанавливать остальных контактных лиц - домочадцы и другие.

С какого по счету дня нужно искать контактных лиц? "Если у школьника были симптомы заболевания, то контактных лиц нужно искать за два дня до их появления. Если симптомов нет, а тест на Covid-19 положительный, то контактных лиц нужно искать с момента сдачи теста", - поясняет представитель SPKC.

В дошкольных образовательных учреждениях тестирование детей не проводят. Однако если у кого-то положительный тест, то руководство устанавливает контактных лиц (тех, кто был с зараженным более 15 минут на расстоянии менее двух метров), передает готовый список с контактными лицами в SPKC, передает сообщение родителям и другим связанным лицам.

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