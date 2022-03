Как действовать, если в ДТП участвует машина с украинскими номерами

Учитывая, что в течение последнего месяца в Латвии существенно увеличилось количество транспортных средств, зарегистрированных в Украине, а также то, что латвийские страховщики уже получили заявления о первых дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) с участием зарегистрированных в Украине транспортных средств.

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств ( LTAB) обобщило рекомендации, как действовать в таких ситуациях.

Если виновником ДТП стало зарегистрированное в Латвии транспортное средство, а пострадавшим — зарегистрированное в Украине, то все убытки покроет страховщик виновника ДТП или Гарантийный фонд ОСТА, если у владельца зарегистрированного в Латвии транспортного средства не было действующего полиса ОСТА. В свою очередь, если авария произошла по вине зарегистрированного в Украине транспортного средства, то важно выяснить, был ли его владелец вообще застрахован от гражданско-правовой ответственности.

Следует помнить, что Украина является страной-членом Зеленой карты, поэтому у транспортных средств, въезжающих в страны Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), должна быть оформлена Зеленая карта или международный страховой полис ОСТА. Однако, беря во внимание, что в Украине после агрессивного нападения России ведутся военные действия, возможна ситуация, что, убегая от войны, Зеленая карта приобретена не была. В таком случае украинское транспортное средство должно оформить на границе договор о пограничном страховании.

Таким образом, если ДТП вызвало зарегистрированное в Украине транспортное средство, пострадавшая сторона должна обратиться к ответственному страховщику, выдавшему договор о пограничном страховании, или к корреспонденту зарубежного страховщика в Латвии, если пограничный договор выдал другой страховщик страны ЕЭЗ, или же, если есть Зеленая карта, то к корреспонденту этого страховщика в Латвии. Подробную информацию можно найти здесь.

В свою очередь в случае, если транспортное средство из Украины, вызвавшее ДТП, окажется незастрахованным, убытки будут покрыты из латвийского Гарантийного фонда ОСТА. В таком случае пострадавшая сторона должна обратиться в одно из четырех страховых обществ, представляющих LTAB: "Baltijas Apdrošināšanas Nams", латвийский филиал "ERGO Insurance" SE, латвийский филиал ADB "Gjensidige", латвийский филиал АО "If P&C Insurance".

"Ситуация с потоком беженцев в Латвии — непривычная для всех нас, поэтому призываю участников ДТП быть толерантными и понимающими в отношении друг друга. В случаях, если есть сомнения о том, как правильно оформить обстоятельства ДТП, свяжитесь со своим страховщиком, LTAB, или, в случае необходимости, вызовите дорожную полицию. Также призываем водителей искать необходимую информацию на сайте www.ltab.lv или в мобильном приложении LTAB_OCTA", — рассказывает член правления LTAB Юрис Стенгревицс.

В 1997 году в Латвии была введена система ОСТА. Право производить страхование ОСТА в Латвии есть у AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", латвийского филиала ADB "Compensa Vienna Insurance Group", латвийского филиала SE "ERGO Insurance", латвийского филиала ADB "Gjensidige", латвийского филиала AS "If P&C Insurance" и латвийского филиала AS "Swedbank P&C Insurance".