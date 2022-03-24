Как добраться до Латвии? Путеводитель для беженцев из Украины

Латвия — одна из стран ЕС, которая предоставляет проживание, питание и другую помощь гражданам Украины, покинувшим Украину из-за военного конфликта. В Латвию можно добраться в том числе из Польши (страна, которую чаще всего пересекают беженцы, попадая в Евросоюз) на самолете или автобусах. Есть и волонтеры, которые помогают жителям Украины прибыть в Ригу или другие города.

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Последнее обновление материала: 24 марта 2022 года.

Пересечение границы Латвии



Пересекая границу Евросоюза гражданам Украины нужно при себе иметь проездные документы и удостоверение личности. Но отсутствие проездных документов не препятствие для въезда. Если у человека нет проездного документа, его личность на пограничном пункте устанавливается в сотрудничестве с компетентными учреждениями Украины.

Евросоюз активировал Директиву временной защиты для людей из Украины, спасающихся от войны. Виза для въезда в шенгенскую зону украинцам не нужна, а безвизовый режим ограничен 90 днями. Поэтому в Латвии украинцы получают временную визу сроком на один год. Если ситуация на Украине не улучшится, этот срок автоматически будут продлевать каждые полгода. Если же ситуация позволит украинцам вернуться на родину, действие директивы остановят.

Отсутствие медицинских документов (действующего сертификата о вакцинации или перенесенной болезни, теста на Covid-19) также не препятствие для въезда граждан Украины в Евросоюз, в том числе в Латвию.

Прибытие в Латвию осуществляется через пограничные пункты (внешняя граница, аэропорт) или из соседних стран. Пограничный контроль проводиться на внешних границах или в аэропорту для въезжающих с биометрическими паспортами. Тем, кто имеет другие проездные документы, нужно будет получать визу. При пересечении внутренней границы Латвии (например, въезжая из Польши через Литву) пограничный контроль проходить не нужно. Круглосуточно уточнить информацию о пересечении государственной границы можно по телефонам погранохраны +371 67913569 и +371 67913568.

Граждане Украины, которые направляются в Латвию, но не знают, где остановиться, могут эту информацию сообщить на пограничном пункте. Можно самостоятельно, пересекая границу Латвии, связаться с Фондом общественной интеграции по круглосуточному телефону +371 27380380, чтобы узнать обо всем, что понадобится в Латвии (виде на жительство, жилье, месте работы, питании, медикаментах, образовании). Запомните этот номер!

На чем добраться из Польши в Латвию?



В Латвию можно добраться на личном автомобиле, автобусах и самолете. Кроме того, можно воспользоваться помощью добровольцев.



Из Кракова на автобусе

Flixbus (два рейса в день). Цена от 49,99 евро

Из Варшавы на автобусе

Flixbus (несколько рейсов в день). Цена от 54,99 евро

Цена от 54,99 евро Eurolines (ежедневно один рейс). Цена от 45 евро

Из Кракова на самолете



Ryanair (несколько рейсов в неделю). Цена от 21 евро



Из Варшавы на самолете

Ryanair (несколько рейсов в неделю). Цена от 50 евро

AirBaltic (несколько рейсов в неделю). Цена от 164 евро

Как добраться до Латвии с помощью добровольцев?



Где искать помощь добровольцев, если нужно добраться с границы Польши, Венгрии и других стран в Латвию? У вас есть следующие варианты:

