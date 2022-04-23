Как избежать пожара от электрозамыкания? Советы от страховщиков

Электробезопасность является важным фактором для безопасности зданий и людей, и в то же время она может влиять на решения страховщиков о том, как возмещать расходы клиентам. В случае возникновения пожара, вызванного электричеством, страховщики проведут анализ соблюдения минимальных требований электробезопасности, нарушение которых может привести к отказу или уменьшению выплаты возмещения. Об этом сообщает Латвийская ассоциация страховщиков.

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Согласно данным Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), в 2021 году впожар Латвии произошло 6717 пожаров, из них 1952 — в жилых домах. В результате пожаров погибли 103 человека, еще 257 пострадали. В свою очередь, в 2020 году в стране произошло 6970 пожаров, из них 1957 — в жилых домах. В пожарах погибли 83 человека, еще 273 получили травмы. Как отмечают в ассоциации, это свидетельствует о том, что ситуация с пожарной безопасностью в жилых домах за два года не улучшилась.

Как показывают подсчеты страховщиков, примерно каждый третий пожар вызван проблемами с электричеством — небезопасной электроинсталляцией, короткими замыканиями, перегруженными или устаревшими электроинсталляциями и поврежденными электроприборами.

"Страховщики обычно сталкиваются с человеком уже после того, как произошел несчастный случай. И, к сожалению, иногда нам приходится быть плохими и в такой тяжелый момент сказать — вам не полагается страховое возмещение или оно будет уменьшено. Это неприятно, но справедливо — у каждой стороны, в том числе у клиентов, есть обязанности. Договоры страхования частной собственности обычно предусматривают соблюдение действующих в Латвии правил пожарной безопасности. Поэтому понятно, что страховщик тщательно проанализирует причины пожара и то, насколько ответственно собственник заботился о своем жилье", — пояснил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.

Какие требования пожарной безопасности обязательно следует соблюдать? Раз в 10 лет необходимо приглашать специалиста для проверки электроинсталляции, стоит также установить дымовой детектор и приобрести огнетушитель. Страховщики напоминают, что нужно раз в 3-5 лет необходимо проверять канал естественной вентиляции. Кроме того, каждый год перед началом отопительного сезона нужно чистить дымоход.

Латвийская ассоциация страховщиков подчеркивает, что для избежания пожаров следует не перегружать электросеть, стоит использовать соответствующие техническим параметрам электроприборы. Рекомендуется не использовать поврежденные и старые электроприборы.

Также следует проверить состояние электроинсталляции и на лестничной клетке, если вы проживаете в многоквартирном доме. Ни в коем случае нельзя подпускать маленьких детей к розеткам. Страховщики также советуют установить автоматические выключатели на кухне и в ванной. Жителям частных домов рекомендуется обзавестись и громоотводом.