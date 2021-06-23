Как избежать травм в ночь Лиго и где искать медицинскую помощь

На Лиго количество травм и несчастных случаев удваивается, и ежегодно врачи Службы неотложной медицинской помощи доставляют в больницы более 300 человек с различными недугами, начиная от перегрева и заканчивая отравлением. Каждая вторая автоавария также происходит под воздействием алкоголя. Медики и спасатели дают несколько простых советов, которые помогут в самую короткую ночь года не попасть на больничную койку.

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1. Не переедать и меньше выпивать

Какой праздник без застолья? Даже если это просто скатерть на траве, на которой разложены самодельные пирожки с капустой или ревенем, тминный сыр, шашлыки и другие блюда. Большой соблазн попробовать все и побольше. Не лишним будет напомнить: все продукты должны быть свежими, приобретенными в проверенных местах. Мясные и молочные блюда не стоит долго держать под открытым солнцем. Даже сыр можно хранить без холодильника не более трех часов.

Продовольственно-ветеринарная служба призывает с осторожностью употреблять мясо птицы, поскольку в этом году несколько раз в этом мясе была выявлена сальмонелла. Зараженная птица была в основном польского происхождения (домашние куры). Защитить себя от сальмонеллеза можно правильно отваривая или обжаривая мясо: сальмонелла умирает в течение нескольких секунд при температуре не менее +74 градусов Цельсия.

Также важно сырые продукты, включая мясо птицы, готовить отдельно от других продуктов, а ручную и кухонную утварь после работы с сырыми продуктами хорошо промыть, чтобы не загрязнять другие продукты и поверхности.

Чтобы не шашлы не превратился в канцероген, нужно соблюдать определенные правила приготовления:

нельзя мариновать шашлык в алюминиевой посуде. Алюминий при взаимодействии с мясом выделяет вредные вещества;

маринад, капающий на угли, также способствует выделению в воздух канцерогенов. Поэтому хорошо замаринованное мясо, прежде чем положить на гриль, нужно промокнуть салфеткой. Жирные сорта мяса лучше жарить на решетке или подложить фольгу;

угли готовы "принять" мясо, когда они прогорят и станут белыми. Если поторопитесь, то ядовитые вещества, которые выделяет дым, осядут на кусочках мяса;

мясо нужно прожарить так, чтобы внутри не осталось кровяных прожилок;

маринады с розмарином снижают риск попадания канцерогенных веществ.

И не переедайте! Для этого нужно делать перерывы между приемами пищи (идеальный 4 часа), больше двигаться и пить побольше жидкости.

Сколько можно выпить пива? Ответ напрашивается сам — чем меньше, тем лучше. Для справки: литр пива обычной крепости (содержание этилового спирта 3–5%) даст поступление в кровь около 40 г этанола — это предел алкоголя, который можно употребить в сутки. А употребление пива с высоким содержанием алкоголя — до 12 %, может привести к тем самым токсическим последствиям, которые называют похмельем.

Удивительно, но факт: ежегодно врачам приходится спасать людей, которые подавились шашлыком. И в ряде случаев тяжелое удушье, к сожалению, заканчивается трагически. В прошлом году было четыре вызова, когда пострадавшим удалось помочь, но в 2019 году, подавившись мясом, в праздничный вечер один человек скончался. В случае удушья очень важно быстрое и незамедлительное участие других людей. Если кажется, что вы не справитесь, нужно позвонить в 113 и диспетчер службы экстренной помощи проведет инструктаж, что и как делать до момента, пока не приедут медики.

Как помочь пострадавшему от удушья можно узнать здесь

На Лиго обещают жару, поэтому рекомендация "Пейте больше воды в течение дня" как никогда актуальна.

Советы медиков, как действовать в жару, читайте здесь

2. Позаботиться о кепках во время жары

Латвийская погода на Лиго — вещь непредсказуемая, даже если обещают жару. Поэтому, если выезжаете куда-то на природу — приготовьте несколько комплектов одежды. Даже лучше одеваться как капуста, чтобы в случае жары можно было лишнее снять, а как похолодает — надеть. Главный атрибут на солнце, особенно для детей — панамка. Лучшее средство при дожде — клеенчатый дождевик и резиновые сапоги.

3. Нанести средство от комаров

Не спят в ночь Лиго люди, не спят и насекомые. Когда отправитесь в лес искать цветок папоротника, кроме соблюдения эпидемиологических мер о дистанцировании, заранее нанесите на тело репеллент (инструкция применения для каждого средства своя). У особо чувствительных горожан, которые редко бывают в сельской местности, комариные укусы могут вызвать даже аллергическую реакцию. Поэтому не лишне будет взять с собой аптечку с мазью или таблетками от аллергии. Пригодится и тот минимальный набор, который обычно есть в машине — бинт, пластырь, средство от температуры и головной боли, дезинфицирующие салфетки или спрей, средство от кишечных расстройств. Запаситесь также масками!

Днем, если будет солнечно, актуально и средство защиты от ультрафиолетовых лучей солнца. Чем бледнее кожа, чем выше должна быть степень защиты, для детей — вплоть до 50 SPF. Но палящие лучи солнца лучше все же избегать, тем более что уровень ультрафиолетового излучения сейчас повышенный.

4. Опасаться огня

Не попрыгал через костер — Янова ночь прошла зря? А вот и нет. Ежегодно Служба неотложной медицинской помощи выезжает к получившим ожоги в праздники.

Разжигая костер, не нужно заливать в него бензин или другое горючее, которое стремительно разгорается и может привести к тяжелым ожогам. Убедитесь, чтобы бутылка с жидкостью для костра недоступна детям. Бывали случаи, когда перепутав бутылки, люди вместо воды выпивали жидкость для разведения костра.

Прыжки через костер могут стать причиной тяжелых ожогов.

В прошлом году от ожогов тяжело пострадали 11 человек.

Если загорелась одежда — тушить ее нужно незамедлительно, лучше прохладной водой. При ожогах по размеру больше ладони или если обгорело лицо — срочно нужно звонить в скорую по телефону 113.

Особенно тщательно следите за детьми, чтобы они не подходили к костру, грилю или раскаленным углям.

Как оказывать помощь при ожогах можно узнать здесь

Важно также не оставлять мусор и недокуренные окурки на природе, чтобы избежать пожаров.

5. Не лезть в воду, не зная броду

На выходных многие планируют отдых у воды — погода тому благоволит. Но и на пляжах в праздники ежегодно для спасателей находится работа. В прошлом году за два праздничных дня врачи скорой помощи получили 11 вызовов в места, где люди либо тонули, либо получили серьезные травмы во время отдыха на воде — в пяти случаях купание закончилось трагически. Реанимационные мероприятия потребовались и двухлетнему малышу.

Отдыхая у водоемов или плавая, нужно быть особенно осторожным. Не нужно прыгать в воду,если не знаешь глубины — ни головой, ни ногами вниз. Не стоит идти купаться ночью, особенно в неизвестных водоемах. Не стоит купаться в одиночку и в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя заходить в очень холодную воду после сильного перегрева на солнце –повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как внезапный инфаркт или инсульт. И ни на секунду не оставляйте без присмотра у воды детей!

Здесь собрана информация о том, как оказывать первую помощь пострадавшим на воде.

6. Избегать травм и знать где искать помощь

Иногда, избежать травм просто невозможно. Ведь, пока взрослые заняты приготовлениями к празднику — дети часто предоставлены сами себе. Они катаются на велосипедах, прыгают на батуте, на тарзанке, или просто бегают по двору. Не отстают и взрослые, которые, иногда во хмелю, пытаются развеселить гостей акробатическими трюками.